طرق إزالة الشعر نهائيا من الجسم ومنع نموه

من المعروف أن الشعر الزائد غير مرغوب فيه لدى العديد من النساء، حيث أنه يؤثر في ثقة المرأة بنفسها، لأنه يشوه جمالها، وتوجد عدة طرق لإزالة الشعر بمكونات طبيعية منزلية، ولكن اليوم سنقدم لكم طرق لإزالة الشعر نهائيا تعرفي عليها.

إزالة الشعر بالليزر

يعمل الليزر على عدم عودة نمو الشعر أو يؤخر ظهور الشعر لفترات طويلة، وتحصل على أفضل نتائج عند تطبيق الليزر على الأشخاص أصحاب البشرة الفاتحة والشعر الداكن، ويمكن تطبيقه على جميع مناطق الجسم عدا منطقة حول العين، وتعتمد هذه التقنية على تسليط شعاع من الليزر على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، فتمتص صبغة الجلد هذا للضوء فتتحول طاقته من ضوئية إلى حرارية، وفي العادة نحتاج إلى عدد من الجلسات لمنع نمو الشعر مجددا.

الشعور بحرقة في البشره تشبه حروق الشمس، ولكنها لا تستمر سوى يومين، ويمكن وضع كمادات باردة على المنطقة.

التعرض لتغيير في لون البشرة في الشهر التالي من إزالة الشهر.

من الممكن أن يعاني أصحاب البشرة الداكنة من ظهور الحبوب على البشرة.

تعرض البشرة للإحمرار والتورم ولكنها أعراض مؤقتة لا تدوم.

نتائج استخدام الليزر لإزالة الشعرالتحليل الكهربائي للتخلص من شعر الجسم

حيث يتم وضع إبرة صغيرة الحجم تحتوي على تيار كهربي داخل بصيلة الشعر، ويقوم بذلك اخصائيين متدربين، ويوجد طريقتين للتخلص من الشعر بالتحليل الكهربي.

التحليل الكلفاني ويستخدم مواد كيميائية لإتلاف بصيلة الشعر.

التحليل الحراري ويستخدم الحرارة لإتلاف بصيلة الشعر.

تقنية النبض الضوئي المكثف

يتم استخدام ضوء مكثف بطول موجي معين، ويتم تسليطه على الأماكن التي تحتوي على أعلى نسبة من صبغة الميلانين، فيتلف الضوء عملية إنتاج الشعر، مما ينتج عنه التخلص نهائيا من الشعر.

وصفة طبيعية لإزالة الشعر

وصفة الحمص وماء الورد والحليب: نحضر ملعقتان من الحمص مع ملعقتان من ماء الورد وملعقة من الحليب وملعقة من الكركم، ونمزجهم معا جيدا، ثم نضع الخليط على البشرة ويترك ربع ساعة، ثم نفرك به البشرة جيدا، وتكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.