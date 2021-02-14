طريقة عمل فطيرة الدجاج اللذيذة في المنزل في أسرع وقت زي المطاعم

فطيرة الدجاج تعتبر من الوجبات التي يحبها الأطفال والكبار وحيث انها من أسرع الوجبات في تحضيرها وتختلف طريقة تحضيرها حسب الإمكانيات الموجودة في المنزل، وتبحث جميع الأمهات التي تعمل على وجبات سريعة التحضير، وتعتبر من أشهى وألذ الوجبات، وهي من الوجبات الخفيفة والشهية، وهي تحتوي على مكونات قليلة واقتصادية، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير فطيرة الدجاج اللذيذة في المنزل.

مكونات عمل فطيرة الدجاج

تحتوي فطيرة الدجاج على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 قطعة من عجينة البف باستري.

صفار بيضة.

200 جرام مشروم طازج مقطع .

كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 كوب من مرق الدجاج.

نصف كيلو من صدور الدجاج المخليه.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من السمسم أو حبة البركة.

حبة بصلة مقطّعة.

ورقة من الغار.

حب من الهيل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الدجاج اللذيذة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به ملعقة من الزيت النباتي، من ثم نضيف قطع الدجاج. نضيف بعد ذلك ورق الغار والبصل والهيل ونقوم بتقليب الدجاج والمكونات جيداً ثم نضيف الماء بحيث يغمر قطع الدجاج ونتركه على النار حتى يغلي. تحضير إناء أخر ونضعه على النار ونضيف إليه الزبدة وتقلب ثم نضيف الدقيق والتقليب بشكل جيد ونضع مرق الدجاج حتي يغلي. نقوم بوضع الفطر والدجاج ونقلبه ثم نضيف الجبنة مع التقليب الجيد. نقوم برش العجينة بكمية قليلة من الدقيق ونفردها في طبق خاص بالفرن أو صينية وندهنها بالزبدة ونقوم بقص أطراف العجينة الزائدة. نقوم بوضع الحشوة ونقوم برش قطعة أخرى من العجينة بنفس الطريقة ونضعها على السطح وتقطع الزوائد من العجينة ونغلق أطرافها وعمل ثقوب على سطحها. تسخين الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية. نقوم بعد ذلك بخفق البيضة مع الفانيليا والحليب وسكب المزيج على الوجه ووضع السمسم أو حبة البركة ومن ثم إدخال الدجاج في الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 250 درجة مئوية. نخرج الصينية من الفرن وتقطيعها وتقدم بالهنا والشفا.