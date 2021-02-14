طريقة عمل الزلابيا بشكل مقرمش وبمذاق رائع في المنزل

طريقة عمل الزلابية في المنزل بمذاق فريد تعتبر الزلابية من أكثر اطباق الحلويات شعبية في جمهورية مصر العربية، والتي يفضلها الجميع سواء كانوا كبار أو صغار الأطفال، ولا يخلف عليها الكثير من حيث المذاق، كما أنها تقدم كثيرا في شهر رمضان المعظم لاحتوائها على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بعد الصيام، وهى من الأطباق الغير مكلفة نهائيًا، ويمكنك سيدتي تحضيرها في المنزل بعدة طرق مختلفة وتعطي أفضل النتائج، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم طريقة عمل الزلابية في المنزل بمذاق فريد، فقط تابعونا.

مقادير الزلابية

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الخميرة.

رشة ملح.

عدد ٢ ملعقة نشا.

ملعقة من السكر

زيت للقلي.

٤ملاعق زيت نباتي.

شربات، أو يمكن استبداله بعسل النحل، أو السكر البودرة، حسب الرغبة.

جوز هند للتزين، أو يمكن استبداله بالمكسرات.

طريقة تحضير الزلابية

طريقة التحضير:

يمكن تحضير الزلابية فى المنزل بمذاقها الفريد من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب، وتلك الخطوات هي:

في إناء نضع فيه السكر والخطيرة وكوب الماء الدافئ، ونتركها حتى يتضاعف حجم الخميرة لمدة ربع ساعة، أو حتى تتخمر.

في وعاء آخر يمكننا وضع الدقيق والنشا والملح ونقلبهم باستخدام المضرب اليدوي.

على الدقيق نضيف الزيت ونستمر في التقليب حتى يمتزج الزيت مع الدقيق والنشا.

ثم بعد ذلك انزلي بباقي كمية الماء على الدقيق وقلبي.

ثم تتولى بماء الخميرة واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات جيدا.

ويجب أن يكون سمك العجينة طري جدا أو شبه سائل، حتى تحصلين على الطعم المميز للزلابية.

اتركي العجينة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتخمر.

بعد ذلك ضعي مقلاة الزيت على النار، ويجب أن تكون النار متوسطة.

باستخدام كيس حلواني ضعي فيه العجين وانزلى به في الزيت، ويجب أن تكون قطع صغيرة دائرية وتكون جميعها بنفس الحجم والشكل.

قلبي الزلابية في الزيت باستمرار، وعند الحصول على اللون الذهبي المطلوب اخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل مطبخ، حتى تصفي ما بها من زيت.

سريعًا ضعيها في الشربات أو عسل النحل.

بعد ذلك رشي عليها القليل من المكسرات وجوز الهند والقليل من السكر البودرة، للتزين.

انتظري حتى تبرد تمامًا وقدميها لاسرتك بالف هنا.