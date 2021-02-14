أسهل طريقة لعمل صابونة النعناع والجلسرين الطبيعية لبشرة ناصعة البياض

تعد صابونة النعناع والجلسرين ، من أجود أنواع الصابون التي تستخرج من خلاصة زيت النعناع، وتعطي البشرة السحر والنعومة والنضارة المذهلة التي سوف تلاحظيها عند استخدام صابون النعناع، لأنه يحتوي على الزيوت الطيارة ذات الرائحة العطرية الجميلة، التي تعيد للبشرة نضارتها وتوحد لونها، ولها القدرة على إخفاء حب الشباب والقضاء على الهالات السوداء، وهى تستخدم في غسيل الملابس، وتساعد على التخلص من البقع العنيدة وتضيف للملابس رائحة جميلة وعطرية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة النعناع والجلسرين السحرية في المنزل، التي سوف تساعدنا في التخلص من كل المشاكل التي تواجه البشرة.

مكونات صابونة النعناع والجلسرين

يتكون الصابون من بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل وهى كما يلي:-

طبق كبير من الصابون المبشور. 2 كوب من الماء المعقم. ربع كوب من الجلسرين. ملعقتين من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة النعناع والجلسرين بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم ونضعه على النار، ثم نضيف الماء المعقم والصابون المبشور ونتركه حتى يذوب تماماً.

نضيف الجلسرين مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط لزج، ثم نرفع الإناء من على النار.

نقوم بإضافة زيت النعناع ونقوم بتقليبه جيداً ونتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بإحضار قوالب الصابون، ثم نسكب الخليط داخلها ونتركها حتى تجف لمدة أسبوع ثم نبدأ بالاستخدام.

أنواع الصابون

يوجد للصابون أنواع كثير سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

صابون الحليب وهو يستخدم لتفتيح البشرة. صابون الكركم وهو يستخدم لإزالة تجاعيد البشرة. صابون الجرير وهو مفيدة للشعر ويساعد على التنعيم. صابون البابونج وهو يساعد على التخلص من البكتيريا والبثور وحب الشباب. صابون القهوة وهو يعمل على تقشير الخلايا الميتة وينظف البشرة.

فوائد صابون النعناع والجلسرين

يوجد بعض الفوائد العديدة التي تحتوي عليها صابونة النعناع وهى كما يلي:-

تساعد على علاج البقع الداكنة والشوائب.

تنظف البشرة وتساعد على تفتيحها.

تساعد على التخلص من حب الشباب والدهون المتراكمة تحت الجلد.

تمنح البشرة النعومة والإشراق وتزيد من نضارتها.

تحتوي على الزيوت التي تعيد للبشرة شبابها وحيويتها.

تمنع ظهور الهالات السوداء حول العين.