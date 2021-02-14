بطعم لذيذ طريقة عمل محشي ورق العنب بدون لحمة جربيها ومش هتندمي

يسعى الكثير من الناس وبصفة خاصة النساء دائما إلى تغيير الروتين اليومي بأفكار مختلفة وجديدة، ومن أكثر الأمور التى تميز هذا الأمر كثرة التواصل والتداخل والترابط فيما بينهم، والتخلص من أي توتر نفسى أو طاقة سلبية لأن هذا الموضوع ذات علاقة وطيدة بحياة الإنسان، ومن الأمور المهمة فى حياة معظم النساء السعى دائما لتقديم أكلات مختلفة وبطرق مختلفة ومتنوعة.

طريقة عمل محشي ورق العنب

إن محشو ورق العنب من الأكلات التى يعشقها الجميع فى الوطن العربى، وسوف نقوم بذكر طريقة من أفضل الطرق وألذها فيما يلى :

المكونات

نصف كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من الأرز الصحى.

كوب من البقدونس المقطع ناعم.

2 حبة بصل متوسطة مقطع ناعم.

نصف كيلو من البندورة المفرومة.

3ملعقة من الزبدة.

ملعقتين زيت درة.

ملح حسب الرغبه.

فلفل اسود والبهارات السبعة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار الإناء ووضع الزيت والزبدة ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ويشوح ع النار حتى يذبل.

ثم نقوم بإضافة الطماطم المفرومة ومعاها الملح والفلفل الأسود والبهارات حسب الرغبة، ويمكن إضافة مكعب من مرق دجاج فاين فودز.

عندما يتم نضج سلسطة الطماطم نقوم بإضافة الأرز وتشوحيه ثم نقوم بإضافة البقدونس وتقليبه جيداً.

نقوم بتحضير ورق العنب وذلك عن طريق سلقه في ماء ساخن حتى يتغير لونه، ثم نقوم بتركه حتى يبرد.

نبدأ بحشو ورق العنب بخلطة الأرز بالخضروات، والحرص عند الحشو أن يكون الوجه الذى يكون عليه خليط الرز هو الوجه الخشن.

عدم وضع كمية زائدة من الأرز داخل كل ورقة.

التأكد من إغلاق الورق بإحكام.

بعد الانتهاء من لف جميع الورق، نقوم بتغطيته بشرائح من الطماطم والبطل والبطاطس وغمره بالمرق الممزوج بالطماطم المفرومة.

نقوم بتغطية الوعاء ووضعه على نار عالية، حتى يبدأ بالغليان ثم نقوم بخفض النار.

ذات طعم لذيذ ومحبب لدى الكبار والصغار.

خفيفة على المعدة بعكس أنواع المحشي الأخرى.

تقدم في المناسبات السعيدة كالأعياد ومناسبات الزواج.

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مميزات هذه الأكلة