طريقة عمل كباب الحله بطريقة أميرة شنب بسهولة والطعم رهيب

طريقة عمل كباب الحله ، يعتبر هذا الطبق طبق من الأطباق الرئيسية المصرية الشهيرة، فقد نال شهرة مثل الطعميه علي الإفطار وقد ذكرنا في مقالة سابقة طريقة عمل الطعميه في البيت يمكنك مشاهدتها، ويتكون الطبق أساسي من اللحم والبطاطس تلك المكونين الرئيسين في الطبق، وانتشر وجوده في المطاعم السريعة، وسنقدم لكم طريقة عمل كباب الحله بطريقة الشيف أميرة شنب بسهولة في البيت أحلى من المطعم والطعم رهيب تابع معنا هذه المقالة.



طريقة عمل كباب الحله بالمقادير

يمكنك تحضير كمية اللحم بطريقة الكباب أو استخدامه في عمل الشاورما السوري الأصلية التي قدمناها سابقا في مقالتنا.

المكونات:

كيلو من اللحم مكعبات ( ضاني أو بقري)

عدد 5 بصل قطع

فصين من الثوم مهروسين

1/2 كوب من البطاطس تقطع مكعبات ثم تتحمر

2 كوب من الماء الساخن ( يمكنك استخدام مرقة لحمه )

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة من الزبدة أو السمنة كبيرة

بهارات اللحم

في إناء ساخن، أضيفي مقدار الزبدة حتى تمام الذوبان.

قومي بتتبيل مقدار كيلو اللحم بالملح والفلفل الأسود والبهارات بحسب رغبتك، ثم قومي بوضعها في إناء السمنة تأخذ لون بني نوعا ما ويتم تشويحها.

أضيفي مكعبات البصل المقطعة إلي اللحم وأخلطيهم جيدا معا، وأتركه يأخذ من السوائل، ثم أضيفي الماء أوالمرقة التي ستسخدمها عند الحاجة حتي تتمي بها الاستواء للحم.

أضيفي الثوم بعد فرمه و البطاطس المكعبات التي تم تحميرها، ثم أتركيها حتى تمام النضوج.

التي تم تحميرها، ثم أتركيها حتى تمام النضوج. بعد التأكد من تسويتها أضيفي الفحم بطريقة مكمورة لتأخذ طعم الشوي.

طريقة التحضير:

والآن يمكنك تقديمها بالهنا والشفا وتجهيز سفرتك علي أكمل وجه ويمكنك تقديم البطاطس الفرايز بالجبنة الشهية جدا بجانب هذه الوجبة وستعجب أسرتك وضيوف منزلك.