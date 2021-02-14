فوائد العسل على الريق.. تناوله كل صباح وستذهلك النتائج

فوائد العسل على الريق كثيرة، ولكن يجب الحذر في حال كان هناك حساسية من العسل أو إرتفاع في نسبة السكري في الدم، إلا أن عسل النحل مفيد جداً حيث يحسن من أداء الجهاز المناعي للجسم، كما أنه منشط جيد، فهو يمنح الجسم الكثير من الطاقة، يمكن استخدامه كبديل صحي للسكر الأبيض، وقد ارتبط العسل بقدسية خاصة عبر السنين في معظم الحضارات، كالمصرية القديمة وغيرها، وظهرت تربية النحل في القرنين السابع والثامن قبل الميلاد.

القيمة الغذائية للعسل

العسل غني بالعديد من الإنزيمات مثل الكاتلاز، الأميليز، الدياستاز، الفوسفاتيز، كما أنه غني بالفيتامينات مثل C ، E ، B ؛ كما أنه غني بالمعادين مثل الألومنيوم والزنك والنيكل والكلور والليثيوم والقصدير وغيرها، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، فهو غني ايضاً بحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك، وكل 100 جرام من العسل تحتوي على 304 كيلو كالوري.

فوائد العسل على الريق

محاربة الالتهابات، حيث يقوم النحل بوضع بيروكسيد الهيدروجين في العسل، مما يجعله مضادًا قوياً للبكتيريا، وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة، قدرة العسل على علاج تعفن الدم والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما أن عسل المانوكا ، وهو عسل من أزهار شجيرة المانوكا ينتج مادة ميثيل جليوكسال المضادة للبكتيريا، والقادرة على قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

فوائد العسل للبرد

يخفف من أعراض البرد والسعال، حيث توصي منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول العسل كل صباح كمثبط طبيعي للسعال، كما أنه يحسن النوم، ولكن يجب الانتباه إلى ضرورة عدم إعطائه للأطفال دون سن السنة، لأنه قد يسبب الحساسية، كما أن الجهاز الهضمي للأطفال لا يستطيع التعامل معه.

محارب للسرطان

أظهرت الأبحاث المختبرية أن عسل توالانج الذهبي، وهو عسل حبوب اللقاح من شجرة لقاح نحل كيمبس، يدمر خلايا سرطان الثدي وعنق الرحم والجلد، فالعسل مضاد للسرطان ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، والتي تعد أصل العديد من الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا فإن تناول العسل على الريق كل صباح يضمن لك شباب دائم ووقاية من الأمراض ويخفض ضغط الدم المرتفع.