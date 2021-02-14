طريقة عمل الوافل الهش، الوافل من أحلى وأشهى الحلويات التي من الممكن أن تقدم في الفطار وفي العشاء كتحلية لكلا من الأولاد والأطفال الصغار غير انه سهل العمل والتحضير فقد اشتهرت في مخابز في بلجيكا فمن سهولة تحضرها ولذت طعمها انتشرت في بلاد العالم، إليكم هذه المقالة عن طريقة عمل الوافل الهش بالشوكولا والفواكه بمكونات فالبيت.

طريقة عمل الوافل الهش بالمقادير

المقادير:

2 كوب من الدقيق المنخول

1 معلقة شاي صغيرة من الملح

2 معلقة صعيرة بيكنج بودر

2 معلقة كبيرة من السكر

2 بيض في درجة حرارة الغرفة

1 ونصف كوب من اللبن الدافئ

ثلث كوب من الزبدة السائحة

معلقة شاي صغيرة من الفانيليا

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خطوة 1 : في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح والبيكنج بودر والسكر معًا واتركيه جانبا سخني حديد الوافل إلى درجة الحرارة المرغوبة.

الخطوة 2 : في وعاء منفصل، اخفقي البيض، أضيفي الحليب والزبدة والفانيليا، يُسكب مزيج الحليب في خليط الدقيق، يخفق حتى يمتزج.

الخطوه 3 :ضعي الخليط في مكواة وافل مسخنة مسبقًا، اطهي الوافل حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، قدميها على الفور.

الخطوة 4 : يمكنك تزين الوافل بكل من ( صوص الشوكول – صوص الفراولة -صوص الوايت شوكولا – صوص الكراميل – أيس كريك -مكسرات – فواكة مقطعة – عسل – لبن محلى -اوريو )

طرق تحضير عجين الوافل

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