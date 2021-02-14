وصفات طبيعية تخلصك من القشرة لأفضل عناية بكل أنواع الشعر

وصفات طبيعية تخلصك تماما من القشرة ، أولا عليك أن تتعرف على أسباب وأعراض مشكلة قشرة الشعر وأسباب ظهورها و تخلص منها، القشرة تعد من أكثر أنواع المشاكل هذه الأيام التي تؤدي إلى حدوث تلف كبير للشعر وسقوطه، غير أنها تعطي مظهراً غير لائقا وتتسبب لكي حدوث إحراج شديد ، لأنها تؤثر على المظهر العام سواء كانت للسيدات أو للرجال ويظهر أيضا على ملابسك، وترجع أعراض القشرة إلى: وجود قشور صغيرة من الجلد الأبيض، و هي تتكون من طبقة زيادة للجلد الرأس عندما تقومي بحك رأسك أو تعرض رأسك للماء وعدم تهويته ومن الاستشوار والمكواه وهذه القشور تكون طبقة من الممكن أن تكون سميكة عند بعض الأشخاص، وعند الآخريين قد تكون طبقة خفيفة، مما ينتج عنها حكة رهيبة وهيجان في فروة الرأس، وبالتالي حدوث التهابات في فروة الرأس، ومن ثم تتسبب في حدوث مشكلة سقوط الشعر بشكل مبالغ فيه، فيجب علينا التخلص من هذه المشكلة نهائياً.

وصفات طبيعية تخلصك تماما من القشرة

إليك بعض من بعض النصائح للقضاء على مشكلة قشرة الرأس:

يجب علينا عدم استعمال فرشاة الشعر لفترة طويلة، فيفضل أن تكون أقصى فترة لاستخدامها هي ثمانية أشهر وبعد ذلك يتم تجديدها ودائما نظفيها.

يجب استعمال المشط الخشبي ذات الأسنان الواسعة ولا تكون أسنانه حادة تأذي فروتك.

يجب الإكثار من تناول الخضروات الورقية، لأنها تمد الجسم وفروة الرأس بالفيتامينات وخاصة فيتامين أ.

قللي استخدم الزيوت و الكريمات على فروتك مباشرة.

عدم ترك الزيت على فروة الرأس لفترات طويلة، فيفضل عمل حمام زيت للشعر مرتين فقط في الأسبوع ثم نقوم بغسله جيدا.

غسل الشعر وتركه حتي ينشف وعدم النوم به وهو مبلول.

وصفات تخلصك من قشرة

الخل : حل سحري قديم و معروف فكل ما عليك قبل الاستحمام هو وضع خل على شعرك و الفرك و سوف يقوم بإزالة القشرة خلال الشطف

أوراق الشاي الأخضر: لأنها تعمل على قتل البكتيريا ومطهر طبيعي فعليك غلي بعض أوراق الشاي الأخضر وتركها حتى تبرد وقومي بغسل الشعر به بعد غسله بالشامبو والماء الفاتر.

ماء الرز: قومي بنقع الأرز في ماء ثم اشطفي بشعرك بهذه الماءز

الماء الترمس المر، للقضاء على قشرة الشعر فتعد من أكثر الوصفات التي تخلصك من نهائياً على قشرة الشعر، وتحسن نمو الشعر، وتقضي على حشرات الشعر، ويمكن استعمالها بعد غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، نقوم بغسل الشعر مرة أخرى بماء الترمس، وسوف تقضي على القشرة نهائياً.