هوت شوكليت دايت لحرق الدهون والإحساس بالشبع سالي فؤاد

هوت شوكليت دايت، مشروب الشوكولاتة الساخن الشهير في الكافيهات، والذي ينال إعجاب الكثير من محبين الشوكولاتة والمشروبات الساخنة خاصة في الشتاء، ولكن عدد سعراته الحرارية العالية تمنع متبعي الدايت من تناوله وهذا يسبب خيبة آمل للكثيرين ولكن إليك الحل في هذه المقالة هوت شوكليت دايت لحرق الدهون والاحساس بالشبع علي طريقة الشيف سالي فؤاد خبيرة الدايت والعناية بالصحة وقد ذكرنا سابقا أكثر من وجبة تساعد علي المحافظة علي الجسم وبسعرات قليلة من قبل الشيف سالي فؤاد مثل طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاتة اللذيذ في هذا المقالة.



1/4 كوب من الحليب حليب اللوز أو الجوز هند أو الحليب البقري

3/4 كوب من الماء

ملعقة من الكاكاو الخام كبيرة

سكر دايت نوع استيفيا صحي وليس له طعم جانبي وبدون إضافات كيماوية

ملعقة صغيرة من النشا ممسوحة لتثقل من القوام

قهوة خضرا نص ملعقة أو اسبريسو لرفع الحرق اثناء فترة الدايت

جوز هند ملعقة

شوفان مجروش ليساعد الجسم علي الشبع

قرفة لضبط سكر الدم

في إناء أضيفي جميع المكونات وأضيفي إليها الماء والحليب وبالمضرب اليدوي، قومي بالتقليب علي نار هادئة حتى يثقل القوام .

قومي بصب الخليط في الكوب.

واحصلي علي ألذ هوت شوكليت بفوائد هائلة، مشبع ويساعد علي رفع الحرق، بسبب وجود الكاكاو الذي يحتوي علي ألياف تساعد علي الشبع، وأيضا الشوفان والقهوة الخضرة تساعد علي رفع الحرق بشكل ملحوظ، والقرفة تساعد علي ضبط سكر الدم .

هوت شوكليت دايت بالمكوناتطريقة التحضير

يمكنك إضافة المارشميلو عليها يعطيها طعم رائع ولكن ذلك سيزيد من سعراته الحرارية.