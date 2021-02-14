طريقة عمل كعك الحليب بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة وبألذ الوصفات وبأقل تكلفة

طريقة عمل كعك الحليب، يعد كعك الحليب من المخبوزات الهشة اللذيذة والشهية والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي. وهو أيضا محبب ومفضل لدى جميع الأعمار، حيث يقبل عليه الكثير من الأشخاص، نظرا لفائدته، ولمذاقه الرائع. وهو يصلح لفصل الشتاء لكي يشعرك بالدفء، حيث يمد الجسم بالطاقة. ويقدم على الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي أو على العشاء أو كما تفضلون. وهو يتكون من مكونات سهلة وبسيطة، كما أن إعداده غير مكلف، ويتميز بسهولة تحضيره، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كعك الحليب وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة، وبأقل تكلفة.

مكونات كعك الحليب

يتكون كعك الحليب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

240 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

80 جم سكر.

2 بيضة.

600 جم دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

75 جم زبدة.

ملعقة كبيرة خل.

مقادير الصوص

3 ملعقة صغيرة كاكاو.

170 جم سكر بني أو أبيض.

115 جم زبدة مذابة.

مقادير الوجه

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة نسكافيه.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كعك الحليب بطريقة سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر العجانة ونضيف إليها الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر والبيض ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والملح والزبدة والخل ونعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بكيس نايلون مطبخ ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تختمر.

ثم نحضر الصوص، نحضر وعاء ونضيف إليه الكاكاو والسكر والزبدة المذابة، ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نضع الوعاء جانبا.

ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى ثلاث كرات متساوية في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك، وندهنها بصوص الكاكاو، ثم نلفها رول ونقطعها.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بملعقة من الزبدة بالفرشاة، ثم نرص اللفائف في الصينية بحيث يكونوا متباعدين عن بعض.

ثم نغطي الصينية ونتركهم يختمروا مرة ثانية لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه بيضة ونصف ملعقة صغيرة من النسكافيه وملعقتين كبار من الحليب ونخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه اللفائف بالفرشاة بعد اختمارها بخليط الحليب.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبا.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونضع الكعك في طبق التقديم.

ثم يقدم ساخن مع كوب من الحليب أو الشاي وبصحة وعافية.