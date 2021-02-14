أسرع ماسك لتفتيح البشرة في ربع ساعة فقط تبييض فائق لثلاث درجات على الأقل

البشرة البيضاء الصافية النضرة هي حلم كل فتاة، واليوم سنقدم أسرع ماسك لتفتيح البشرة بفاعلية كبيرة، ماسك طبيعي وغني ويُعيد للبشرة تفتيحها ونضارتها لأنه من مكونات طبيعية غير كميائية، وستذهلكِ النتائج، بشرط الالتزام بجميع خطوات الوصفة بدقة شديدة.

أسرع ماسك لتفتيح البشرة

ماسك قشر البرتقال لتبييض البشرة هو أحد أنواع أقنعة تفتيح البشرة فاعلية، وذو نتائج فورية، وذلك بعد نجاح وصفة كريم البيكنج بودر لتفتيح الوجه.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي السادة.

كمية مناسبة من قشر البرتقال المجفف.

بياض بيضة.

ملعقة من الفازلين

طريقة الإعداد

نقوم بفرم قشر البرتقال المجفف في مُحضر الطعام (الخلاط) حتى يُصبح ملمسها كملمس الدقيق.

نضع في وعاء ملعقة الزبادي مع ملعقة من قشر البرتقال المفروم وباقي المكونات ونمزجهم معاً حتى تتشكل معنا عجينة لينة.

نأخذ من هذا الماسك ونوزعه على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر.

يُكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

ماسك اللوز لتفتيح البشرة

المكونات

ست حبات من اللوز.

خمس قطرات من ماء الورد.

كمية قليلة من اللبن.

طريقة الإعداد

نضع اللوز في وعاء ونُضيف إليه اللبن ونتركه لمدة ليلة كاملة وفي صباح اليوم التالي نقوم بإضافة ماء الورد له ومزجه جيداً حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة.

نقوم بوضع الماسك على الوجه وتركه لمدة عشر دقائق أو حتى يجف تماماً.

يُغسل بالماء الدافئ ويُكرر هذا الماسك مرتان أسبوعياً.

ماسك الطماطم لتفتيح البشرة

المكونات

أربع ملاعق من عصير الطماطم.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

ملعقتان ونصف من كريم الحليب.

طريقة الإعداد

نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من عصير الطماطم وعصير الليمون وكريم الحليب ونقوم بمزجهم معاً جيداً.

نضع أسرع ماسك لتفتيح البشرة على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر.

يُكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً.