دليلك الشامل لروتين العناية بالبشرة على الطريقة الكورية للحصول على بشرة متألقة

دليلك الشامل لروتين العناية بالبشرة على الطريقة الكورية فعندما يتعلق الأمر بمنتجات الاهتمام بالبشرة، يبدو أن الكوريين يعرفون حقًا كيفية تقديمها والتميز فيها، قد يبدو روتين البشرة الكوري المكون من عشر خطوات طويلاً ومجهداً، ولكن إذا قامت به النساء الكوريات ليحصلوا على تلك النتيجة الرائعة، فأنا أيضاً سأقوم به، لطالما أردت معرفة كيف تظل النساء الآسيويات عمومًا شابات دائماً وجعلهم لعملية الشيخوخة بطيئة أيضًا؟ وللحصول على تلك الإجابات فلقد أجريت بحثي حول طريقة العناية بالبشرة على طريقتهم، وأنصحك أيضاً بتجربته وسترين النتيجة بعد المداومة لمدة 4 أسابيع ويمكنك توثيق تلك الفترة بصور قبل وبعد لتقييم النتائج.

الخطوة (1): إزالة المكياج بالغسول المنظف الزيتي Oil-based Cleanser، يعتبر المنظف الزيتي الأفضل في إزالة المكياج ويفضل استخدام ذلك المنظف الذي يحتوي على الزيت بدلاً من مناديل إزالة المكياج فهو يغنيكى عن فرك بشرتك وشدها المسببين في حدوث التهاب، والتي تؤدي إلى بدء عملية الشيخوخة بسبب كل هذا التعامل القاسي، فوجهنا يحتاج إلى التعامل معه برفق.

الخطوة (2): التنظيف، بعد الخطوة الأولى ننظف بشرتنا باستخدام منظف مائي Water-based Cleanser لإزالة بقايا الزيت من المنظف الأول.اختاري منظفًا يناسب نوع بشرتك ويفضل المنظفات الخالية من الصابون لأنها الأفضل عندما يتعلق الأمر بتقليل الالتهاب وتهيج البشرة الذي قد يسبب في المزيد من الضرر لبشرتك.

الخطوة (3): التقشيرExfoliate، باستخدام إنزيم أو منتجات تحتوي على أحماض الوجه، لا تقومي بالتقشير يومياً ويكفى من مرة لمرتين أسبوعيا حسب الحاجة حتي لا تتسبب في التهاب بشرتك، حيث يؤدي التقشير الزائد إلى ترقق الجلد ويمكن أن يسبب احمرارًا وتغيرًا في اللون وتصبغ البشرة.

الخطوة (4): التونرToner, بعد كل هذا الغسل نستخدم التونر لاستعادة مستويات PH لبشرتنا وتحقيق التوازن بينها. هذه الخطوة مهمة لانتظام إنتاج الزيت في بشرتك وضرورية لكل أنواع البشرة.

الخطوة (5): مستحلب الوجه Essence، أعرف ما تفكرين فيه الان، “أليس التونر والمستحلب نفس الشيء؟ حسنًا، دعينى أقول لكي ما الفرق، فالمستحلب مثل “المعزز” فعندما تضعين طبقة من المستحلب على بشرتك، فإن كل شيء تضيعه على وجهك بعد ذلك سوف يمتص بشكل أفضل وأسرع، وستساعدك تلك الخطوة على الحصول على أفضل النتائج من منتجات العناية الخاصة بكى.

خطوات روتين العناية بالبشرة على الطريقة الكورية

الخطوة (6): السيروم Serums, هناك فرق بين السيروم وكريمات الترطيب فالسيروم يعطى بشرتك بعض الترطيب لكنه لا يحتوي على مواد مانعة للتسرب للحفاظ على الترطيب بداخل بشرتك وبشكل عام يُستخدم السيروم لمعالجة مشاكل جلدية معينة مثل سيروم فيتامين سي والذي يعمل على تفتيح البشرة وإعطائها مظهر مشرق وتقليل البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، هناك انواع متعددة من السيروم ويمكنك استخدام الأنسب منها حسب احتياج بشرتك.

الخطوة (7): القناع الورقي Sheet Mask، تعد الأقنعة الورقية هي الأكثر تفضيلاً في كوريا، وتتميز بسهولة استخدامها وتنوعها فهي تأتى بخصائص كثيرة لتغذية وترطيب وتأخير ظهور علامات تقدم البشرة.

الخطوة (8): كريم العين Eye Cream, هذه الخطوة في منتهي الأهمية فلا تهمليها إبداً، إختاري كريم به خصائص الترطيب وتقليل الخطوط حول العين، وضعي كريم العين أسفل محجر العين وربتي عليها باستخدام أصبعك برفق.

الخطوة (9): الترطيب Moisturizer، لا تتجاهلي إبداً وضع المرطب المناسب لبشرتك صباحاً وليلاً وحاولي الا تتخطي تلك الخطوة حتى لو كنتي تشعري بالرطوبة حقاً، لأن كريمات الترطيب تحتوي على مواد مانعة للتسرب والتي تحافظ على كل تلك المكونات المحببة للبشرة في جلدك طوال النهار والليل.

الخطوة (10): واقي الشمس Sun Care، قومي بهذه الخطوة صباحاً فقط، ضعي طبقة رقيقة من واقي الشمس بعد المرطب. أنصحك باستخدام واقي الشمس حتى لو كان يومًا غائمًا حتي لا تتسبب الأشعة فوق البنفسجية بمشاكل خطيرة لبشرتنا وصحتنا بشكل عام وهي موجودة دائمًا في الغلاف الجوي لذلك احمي بشرتك دائمًا.