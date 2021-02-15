وصفات ماسكات طبيعية لروتين البشرة الكوري وتحضيرها بالمنزل بسهولة

وصفات ماسكات طبيعية لروتين البشرة الكوري لتحضيرها بالمنزل, نقدم لكى وصفات طبيعية للعناية بالبشرة على الطريقة الكورية، فإن إظهار بشرة صحية وناعمة هو أنعكاس للصحة الجيدة ، ولهذا السبب يكرس الكوريين الوقت والجهد للعناية بالوجه, وتعد إزالة الرؤوس السوداء ، وتقليل الشوائب والتجاعيد ، ومحاربة حب الشباب ، وتنعيم البشرة من بعض الأهداف التي يمكن أن تساعد في تحقيقها ماسكات الوجه الكورية المنزلية.

ماسك ماء الأرز لتبييض البشرة وتقليل أثار حب الشباب:

أتفكرين في طبخ الأرز؟ انه الوقت المناسب لإنشاء قناع طبيعي خاص بك قبل الطهي، قومي بشطف الأرز في وعاء بلاستيكي، كرريها مرتين أو ثلاث مرات ثم احفظي الماء من الشطف الأخير، وباستخدام ماء الأرز قومي بتنظيف الوجه ثم اشطفيه بالقليل من الماء البارد، يعمل هذا القناع الكوري المصنوع منزليًا على تقليل الشوائب، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا وجمالاً.

ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة:

يعتبر الشاي الأخضر من منتجات الكوريين المفضلة في صنع الأقنعة المنزلية، كل ما عليكي فعله هو تحضير الشاي الأخضر وانتظري حتى يصبح دافئًا ثم اشطفي وجهك عدة مرات بالشاي ثم اشطفيه بالماء، يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وإغلاق المسام.

ماسك الدقيق الكوري لتفتيح البشرة:

الدقيق ليس عنصر شائعاً عندما نفكر في أقنعة الوجه، لكن النساء الكوريات يستخدمنه للعناية ببشرتهن.قومي بخلط القليل من الدقيق في وعاء ثم أضيفي القليل من الحليب والقليل من العسل حتى تتكون عجينة, ثم قومي بفرده على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة, يعمل هذا القناع على تفتيح البشرة، ويزيل الجلد الميت.

ماسك الكركم لإزالة ندبات حب الشباب:

هذا القناع الرائع يتكون من ملعقة صغيرة عسل خام وملعقة صغيرة كركم وملعقة كبيرة حليب، تخلط جميع المكونات ثم توضع على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ملاحظة: لتجنب بقع الكركم على الوجه لا تتركي الماسك على بشرتك أكثر من 15 دقيقة.

ماسك الجيلاتين لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت:

قناع الوجه الجيلاتيني المصنوع من الجيلاتين يفعل العجائب لإزالة الرؤوس السوداء ويتكون من ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين بدون نكهة ويضاف اليه 2 ملعقة كبيرة حليب دافئ ونصف ملعقة عسل ثم 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري), ثم سخني خليط الجيلاتين لمدة 10 ثوانٍ في الميكروويف وقومي بتغطية وجهك بالجيلاتين واتركيه على وجهك لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.عندما تشعرين بصلابة الماسك قومى بسحبه برفق من على بشرتك, عندها يخرج الجيلاتين من الجلد و يزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميت.

نصيحة: ضعيه على الوجه مباشرة بعد التسخين لأنه يتماسك بسرعة.

ماسك الشوفان لعلاج البشرة الملتهبة:

يحتوي ماسك الشوفان على المكونات والخصائص الصحيحة التي يمكن أن تهدئ البشرة المتهيجة، أضيفي ملعقة طعام من دقيق الشوفان وعليها ملعقة صغيرة عسل نحل ونص ملعقة صغيرة ماء ثم اخلطي جميع المكونات معاً في وعاء وضعيه على الوجه ثم اغسليه بعد 15-20 دقيقة.

ماسك الزبادي لترطيب البشرة:

للزبادي فوائد صحية ليس فقط لصحة الجهاز الهضمي، ولكن أيضًا لبشرتك. حيث انه يرطب بشرتك أيضًا، عن طريق خلط ملعقة كبيرة زبادي مع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة عسل واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

يفضل غسل البشرة جيداً قبل وضع الماسكات و للاستفادة اكثر من فعالية الماسك يفضل عمل حمام بخار للوجه قبل وضع الماسك, لتفتيح المسام و بعد غسل الوجه قومى بتمرير قطعة من الثلج على بشرتك لإغلاق المسام المفتوحة.