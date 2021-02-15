طريقة عمل كيكة عيد الحب بطريقة سهلة وبدون تكلفة

طريقة عمل كيكة عيد الحب بطريقة سهلة ، في عيد الحب تكون هناك نكهة خاصة للحلويات بألوانها الزاهية، والأنفاق على هدايا الورود والشوكولاتة، إلا أن هذا العام سيكون عيد الحب مختلفاً وبنكهة منزلية مميزة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة سهلة لعمل كيكة عيد الحب اللذيذة وبمقادير بسيطة، وبدون أي تكلفة حيث انه يمكنك إعدادها و تزيينها بطريقة رومانسية في منزلك، بدلاً من شراؤها جاهزة، ويمكنك تقديمها بمناسبة عيد الحب لكي و لأسرتك و جميع أحبائك. طريقة عمل كيكة عيد الحب بطريقة سهلة مقادير كيكة عيد الحب: ملعقة و نص كبيرة سائل تلوين الطعام باللون الأحمر.

نص ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة خل التفاح.

كوب حليب.

كوبين و نص دقيق.

كوبين سكر.

كوب زبدة.

بيضتين.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة ملح.

كريمة جاهزة للحشو و التزيين. طريقة عمل كيكة عيد الحب في المنزل ضيفي الملح إلى الدقيق وينخل جيداً.

اخفقي السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتي تتكون رغوة ثم ضيفي البيض واخفقي المزيج جيدا.

قومي بإضافة الدقيق إلى المزيج السابق جنباً إلي جنب مع اللبن، ثم قومي بإضافة الفانيليا، مع الاستمرار في التقليب.

قومي بخلط لون الطعام مع ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو في وعاء حتى الحصول على قوام العجينة وأضيفيها لمزيج الزبدة و السكر والدقيق.

في وعاء صغير امزجي البيكنج صودا وخل التفاح، ثم أضيفيها مباشرة الي الخليط واخفقي جيدا على سرعة عالية.

ضعي الخليط في صينية على شكل قلب و قومي بدهنها بقليل من الزيت. طريقة عمل كيكة عيد الحب قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة أولاً، ثم ضعي الكيك بالفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة ٣٥٠ درجة فهرنهايت حتى تنضج.

بعد أن يبرد الكيك قومي بتقسيمها الي ثلاث طبقات متساوية، (إذا لم يكن لديك صينية كيك على شكل قلب) قومي بقص ورقة على شكل قلب لتقطعي الكيك على شكلها، ثم ابدئي بوضع الكريمة بين طبقات الكيك لتشكيل قالب كيكة عيد الحب .

. قومى بفرك فتات الكيك المتبقية لتصبح على شكل ذرات صغيرة ورشيها على القالب ليغطى سطحه.

يمكن تزيين السطح بالفراولة والكريمة الجاهزة للحصول على شكل رومانسي وبألف هنا. خلطة لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت طريقة عمل كيكة عيد الحب في المنزلطريقة عمل كيكة عيد الحب الوسوم

طريقة عمل كيكة عيد الحب بطريقة سهلة ، في عيد الحب تكون هناك نكهة خاصة للحلويات بألوانها الزاهية، والأنفاق على هدايا الورود والشوكولاتة، إلا أن هذا العام سيكون عيد الحب مختلفاً وبنكهة منزلية مميزة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة سهلة لعمل كيكة عيد الحب اللذيذة وبمقادير بسيطة، وبدون أي تكلفة حيث انه يمكنك إعدادها و تزيينها بطريقة رومانسية في منزلك، بدلاً من شراؤها جاهزة، ويمكنك تقديمها بمناسبة عيد الحب لكي و لأسرتك و جميع أحبائك. طريقة عمل كيكة عيد الحب بطريقة سهلة مقادير كيكة عيد الحب: ملعقة و نص كبيرة سائل تلوين الطعام باللون الأحمر.

نص ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة خل التفاح.

كوب حليب.

كوبين و نص دقيق.

كوبين سكر.

كوب زبدة.

بيضتين.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة ملح.

كريمة جاهزة للحشو و التزيين. طريقة عمل كيكة عيد الحب في المنزل ضيفي الملح إلى الدقيق وينخل جيداً.

اخفقي السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتي تتكون رغوة ثم ضيفي البيض واخفقي المزيج جيدا.

قومي بإضافة الدقيق إلى المزيج السابق جنباً إلي جنب مع اللبن، ثم قومي بإضافة الفانيليا، مع الاستمرار في التقليب.

قومي بخلط لون الطعام مع ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو في وعاء حتى الحصول على قوام العجينة وأضيفيها لمزيج الزبدة و السكر والدقيق.

في وعاء صغير امزجي البيكنج صودا وخل التفاح، ثم أضيفيها مباشرة الي الخليط واخفقي جيدا على سرعة عالية.

ضعي الخليط في صينية على شكل قلب و قومي بدهنها بقليل من الزيت. طريقة عمل كيكة عيد الحب قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة أولاً، ثم ضعي الكيك بالفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة ٣٥٠ درجة فهرنهايت حتى تنضج.

بعد أن يبرد الكيك قومي بتقسيمها الي ثلاث طبقات متساوية، (إذا لم يكن لديك صينية كيك على شكل قلب) قومي بقص ورقة على شكل قلب لتقطعي الكيك على شكلها، ثم ابدئي بوضع الكريمة بين طبقات الكيك لتشكيل قالب كيكة عيد الحب .

. قومى بفرك فتات الكيك المتبقية لتصبح على شكل ذرات صغيرة ورشيها على القالب ليغطى سطحه.

يمكن تزيين السطح بالفراولة والكريمة الجاهزة للحصول على شكل رومانسي وبألف هنا. خلطة لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت طريقة عمل كيكة عيد الحب في المنزلطريقة عمل كيكة عيد الحب

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