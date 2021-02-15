طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وأسرار نجاحها بخطوات بسيطة وسهلة، تعد لقمة القاضي أو العوامات من ألذ وأطيب الحلويات العربية والتي تتميز بلونها الذهبي والمذاق اللذيذ، كما تعتبر من الحلويات الشهيرة في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد، مما تدخل البهجة والسرور خاصة للأطفال كما يمكن لربة المنزل تحضيرها بخطوات بسيطة لسهولة مكوناتها، ودون الحاجة لشراؤها من المحلات وذلك لضمان نظافة وسلامة الأدوات المستخدمة في تحضير لقمة القاضي، حرصاً علي صحة وسلامة أفراد أسرتها ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم طريقة عمل لقمة القاضي أو العوامات المقرمشة وأسرار نجاحها في كل مرة.

أنجح طريقة لعمل لقمة القاضي وسر القرمشة اللذيذة في كل مرة

لقمة القاضي أو العوامات من أشهر الحلويات المقلية والتي لها مكانة خاصة بين الحلويات الأخري، ودائماً ترغب كل أم في تقديم ما هو صحي لأفراد أسرتها مثل عمل الحلويات في المنزل مثل الدونات ولقمة القاضي ولكن قد تجد بعض الأمهات صعوبة في تشكيل كرات لقمة القاضي مما يجعلها تشعر بالإحباط، ولذا في هذا المقال سوف أقدم لكم أنجح وأسهل طريقة لتحضير لقمة القاضي بخطوات سهلة وسر القرمشة اللذيذة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافيء.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

زيت غزير للقلي.

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

في وعاء عميق ضعي الدقيق والملح والنشا واخلطي المكونات، ثم في وعاء صغير ضعي الخميرة ونصف كوب ماء دافيء ونتركها حتي تتفاعل. نضيف خليط الخميرة والزيت ونقلب المكونات ثم نضيف الكوب المتبقي من الماء، نمزج العجينة جيداً علي أن لا تكون لينة ولا متماسكة ثم نتركها ليتضاعف حجمها. هناك طريقتين لقلي لقمة القاضي إما عن طريق وضعها في زجاجة مع عمل دائرة صغيرة في غطاء الزجاجة، أو عن طريق وضعها في كيس حلواني وتقطيعها بواسطة المقص. يتم قليها للمرة الأولي في زيت ساخن حتي يتغير لونها، ثم نخرجها من الزيت ونتركها حتي تبرد داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم نضعها للمرة الثانية في زيت دافيء حتي تنضج من الداخل وتأخذ اللون الذهبي. قومي بتحضير شربات لقمة القاضي في إناء علي النار وهو السكر والماء وعصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق ثم يترك ليبرد، وبعد قلي لقمة القاضي ضعيها في الشربات لمدة 5 دقائق ثم تصفي وبالهناء والشفاء.

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