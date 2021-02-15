دراسة: مخاطر الإفراط في تناول البيض

ربطت كثير من الدراسات بين تناول البيض وارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، ولارتفاع الكوليسترول مخاطر ومضاعفات عدة، أهمها تضرر القلب والأوعية الدموية وتهديد الحياة، إلا أن ذلك يحدث فقط في حالة الإفراط في تناوله و الإكثار منه، وعن ذلك جاءت الدراسة التالية..

البيض والصحة:

نشر الموقع الطبي الألماني "أبونيت" دراسة طبية أجريت في جامعة "جيجيانغ" الصينية أفادت أن كثرة تناول البيض يشكل تهديد حقيقي على صحة القلب والأوعية الدموية ، بسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، الذي يسبب بشكل مباشر رفع نسبة الوفيات بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية و الشرايين.

تفاصيل الدراسة:

رصدت الدراسة لدى المشاركين العلاقة بين تناول البيض باستمرار وبين زيادة معدلات الوفيات، في حال ارتفاع الكوليسترول.

شارك في الدراسة أكثر من 500 ألف رجل وامرأة (بين 50 و71 عاما) من 6 ولايات صينية ومدينتين في أمريكا.

وجاءت نتيجة الدراسة أن تناول نصف بيضة واحدة يتسبب في زيادة معدل الوفاة بنسبة 7%.

كما وجد القائمون على الدراسة أنه يمكن استبدال نصف بيضة بكمية مناسبة من بديل البيض أو البروتين، وذلك من أجل تخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بما نسبته 3%.

نصيحة طبية:

شدد القائمين على الدراسة بضرورة التقليل قدر الإمكان من استهلاك المنتجات والأطعمة التي تساهم في رفع الكوليسترول الضار في الجسم، واستبدال البيض الكامل، بالبروتين، وأكدوا أن لذلك فوائد عدة على الصحة أبرزها الوقاية من السمنة وتحسين صحة الأوعية الدموية والقلب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.