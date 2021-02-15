ماهي اعراض وانواع مرض الهيموفيليا الوراثي، بداية من المهم أن نعلم أن مرض الهيموفيليا الوراثي هو اضطراب نزف الدم ويمكن أن يحدث في أي من أعضاء الجسم، ويمكن أن يشكل خطورة في حال الإصابة بالجروح، كما ذكر موقع "ويب طب" وهي يصيب الرجال في الأغلب إلا أن بعض أنواعه تصيب النساء، وعن ذلك وأكثر نستعرض الآتي:

أنواع مرض نزف الهيموفيليا الوراثي:

مرض نزف الهيموفيليا الوراثي يرتبط بعوامل التخثر للدم، ويختلف نوعه حسب النقص في كل عامل من عوامل التخثر، وأنواعه دوت الخليج:

النوع أ: وهو النوع الأكثر حدة وشيوعاً ويسببه نقص عامل التخثر(VIII).

النوع ب: يسببه نقص عامل التخثر من (IX).

النوع ج: يسببه نقص عامل التخثر (XI)، وهو النوم الذي يصيب النساء.

أسباب مرض نزف الهيموفيليا الوراثي:

الوراثة وهي المسبب الرئيسي بالمرض.

في غير الوراثة فيمكن أن يحدث المرض بشكل نادر عندما يبدأ الجسم بإنتاج أجسام مضادة تقوم بمهاجمة عوامل التخثر الموجودة في الجسم مما يعيق وظائفها الطبيعية.

أعراض مرض نزف الهيموفيليا الوراثي:

تختلف الأعراض في تكرارها وحدتها حسب نوع المرض، وفي الغالب دوت الخليج:

نزيف اللثة. ﻿

ألم في العضلات ونزيف داخلي فيها.

نزيف داخلي في المفاصل يسبب تورم وألم.

نزيف مطول من الأنف دون سبب واضح.

نزيف في القناة الهضمية.

ظهور كدمات كبيرة على الجلد.

ظهور دم في البول أو دم في البراز.

الإصابة بنزيف في الدماغ ولها أعراض ترافقها تدل على حدوث النزيف مثل الصداع الحاد واضطراب الرؤية والتشنجات.

التعرض للنزيف المستمر بعد العمليات الجراحية.

غزارة الدورة الشهرية لدى النساء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.