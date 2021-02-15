ما دوت الخليج الاجراءات التي يجب تجنبها عند ظهور اعراض كسر الانف، والكسر هو انقطاع في استمرارية العظم، يحدث إما نتيجة قوة تفوق قدرة تحمل العظام الطبيعية كالكسور التي تحدث نتيجة حوادث السير، او قوة معتدلة تفوق قدرة العظام الغير طبيعية على التحمل ككسور عنق عظمة الفخذ عند المرضى المصابين بهشاشة العظام، او هو ناتج عن قوة صغيرة متكررة أدت الى إرهاق العظام معا لوقت ككسور الإجهاد التي تحدث عند العدائيين.

وكبقية اعضاء الجسم العرضة للكسور، فإن الانف قد يتعرض لمشكلة الكسر نتيجة الضربات المباشرة او غير المباشرة مسبباً النزيف والالم وغيرها من الاعراض.

ويتطلب كسر الانف علاجات معينة اضافة لتجنب بعض الاجراءات البسيطة، نتعرف عليها سوياً في موضوعنا اليوم بحسب معلومات أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية.

ما دوت الخليج اعراض كسر الانف

لتجنب بعض الاجراءات التي يمكن ان تزيد من حدة اعراض كسر الانف، لا بد أولاً من تحديد هذه الاعراض.

وابرز اعراض كسر الانف دوت الخليج التالية:

الشعور بالالم خصوصاً عند لمس الانف.

انتفاخ الانف وحدوث انحناء او التواء في شكله.

ظهور كدمات تحت العين أو ظهور العيون باللون الأسود.

صعوبة التنفس عن طريق الانف.

سماع صوت طقطقة عند لمس الانف.

الرعاف وخروج المخاط من الأنف.

والاعراض التي تتطلب زيارة الطبيب:

صعوبة التنفس.

خروج السائل الشفاف المائي من الأنف.

عدم القدرة على إيقاف نزيف الأنف.

تغير شكل الأنف من دون وجود تورم في منطقة الأنف.

اصابة في الرأس تظهر من خلال الصداع الشديد والتقيؤ والم الرقبة وفقدان الوعي.

ما دوت الخليج الاجراءات التي يجب تجنبها عند ظهور اعراض كسر الانف

في حال التأكد من كسر الانف من خلال اي من الاعراض المذكورة اعلاه او جميعها، يجب تجنب بعض الاجراءات لمنع حدوث مضاعفات على الكسر.

ومن الاجراءات التي يجب تجنبها عند ظهور اعراض كسر الانف:

تجنب محاولة تعديل الأنف نتيجة حدوث تغيير في الشكل.

عدم ارتداء النظارات في حال وجود انتفاخ بالأنف.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خصوصاً في الاسبوعين الاولين للاصابة.

عدم تعريض الوجه للكدمات أو الضربات لمدة 6 أسابيع على الأقل.

كيفية العناية المنزلية بكسر الانف

اضافة للاجراءات الواجب تجنبها عند ظهور اعراض كسر الانف، بالامكان العناية بكسر الانف في المنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة، في حال لم تكن الاعراض خطيرة او تتطلب رعاية طبية.

والعناية المنزلية لكسر الانف تكون بالخطوات التالية: