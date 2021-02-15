أفضل وصفات السكر للتخلص من الرؤوس السوداء

وصفات السكر للتخلص من الرؤوس السوداء، تعتبر الروؤس السوداء واحدة من أكثر المشاكل أزعاجًا بالنسبة للمرأة، حيث تؤثر على شكل وجمال الوجه وتجعله باهتًا وفاقدًا للحيوية، وطرق علاج الرؤوس السوداء مختلفة وعديدة حسب طبيعتها ونوعها على البشرة، واستخدام السكر في علاج الرؤوس السوداء يعطي نتائج فعالة وسريعة في التخلص منها.

لماذا تظهر الرؤوس السوداء؟

قبل علاج الرؤوس السوداء يجب أن نسأل أنفسنا عن أسباب ظهور الرؤوس السوداء أولًا وهي:

نمو البكتيريا على طبقة الجلد. كثرة إنتاج البشرة للزهم. عدم الاهتمام بتنظيف وتقشير البشرة بشكل مستمر. اضطرابات الهرمونات. بعض أنواع الأدوية.

تأثير السكر على البشرة

يعود السكر على البشرة بالكثير من الفوائد الهامة للبشرة، ولعل من أهم فوائد السكر للبشرة هو:

التخلص من انسداد مسام الوجه. إزالة الشوائب التي تتراكم على البشرة. المساعدة على توحيد لون الوجه. التخلص من تجاعيد الوجه والخطوط الصغيرة. التحسين من حالة البشرة وزيادة جمالها. القضاء على بقع البشرة الداكنة. ترطيب البشرة وزيادة نضارتها. القضاء على الرؤوس السوداء والبيضاء الموجودة على البشرة.

طرق استخدام السكر للتخلص من الرؤوس السوداء السكر وعصير الليمون للرؤوس السوداء

تساعد تلك الوصفة من السكر في التخلص من الرؤوس السوداء التي تتراكم في مناطق مختلفة من الوجه، حيث تتكون من:

ملعقة سكر أبيض بحجم كبير.

عصير ليمونة.

طريقة استخدام الوصفة

في وعاء صغير نضع قطرات من عصير الليمون على ملعقة السكر. نحرك المكونات معًا ونخلطهم بشكل جيد سويًا. قبل البدء يجب غسل الوجه باستخدام الغسول والماء في البداية حتى نتأكد من تنظيف البشرة. يوضع الماسك على البشرة، ومن ثم نبدأ في التدليك بشكل دائري على مناطق الرؤوس السوداء. عندما يجف المزيج على البشرة يتم غسله بماء بارد.

السكر وزيت جوز الهند للتخلص من الرؤوس السوداء

من خلال الخليط التالي يمكن التخلص بشكل نهائي من الرؤوس السوداء، حيث يتكون من:

ملعقة زيت جوز الهند بحجم كبير.

ملعقة سكر أبيض خشن كبيرة.

طريقة الاستخدام الوصفة

يجب أن نقوم بتدفئة زيت جوز الهند أولًا قبل استخدامه. وبعد ذلك نضيف الزيت لحبيبات السكر ونمزجهم معًا حتى يصبح قوام الخليط متجانس. يطبق المزيج على البشرة مع التدليك لفترة بسيطة، ومن ثم يزال بعد مرور ربع ساعة عن الوجه.