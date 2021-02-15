يعد ماسك الموز والزبادي ، من المسكات الطبيعية الفعالة التي تساعد على شد الوجه وإخفاء التجاعيد بطريقة رهيبة، وهو من أفضل أنواع المسكات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والزنك والبوتاسيوم، ويساعد الماسك على علاج البشرة الدهنية ويعطيها ملمس ناعم، ويرطب البشرة ويحميها من التشققات وتأخير علامات الشيخوخة عند النساء، ومن أبرز فوائده أنه يعيد للبشرة شبابها ويمنحها الجاذبية العالية، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم التي تتضمن الترطيب والتنعيم العالي للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك الموز والزبادي لشد الوجه وإخفاء التجاعيد في يوم واحد، بمكونات بسيطة تجعل وجهك مشدود وخالي من التجاعيد. مكونات ماسك الموز والزبادي مكونات ماسك الموز والزبادي يتكون الماسك من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- ثمرة موز واحدة. ملعقة من الزبادي. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الموز والزبادي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير الحجم، ثم نقوم بهرس ثمرة الموز جيداً بواسطة شوكة الطعام.

ثم نضيف ملعقة الزبادي، وعصير الليمون، وملعقة العسل، ونقلب جيداً حتى تمزج كل المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الماسك على الوجه ونوزعه جيداً ونركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله بالماء البارد.

نقوم بتكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف تحصلي على أفضل النتائج. ماسك الموز وماء الورد لإخفاء التجاعيد سوف نتعرف على طريقة تحضير أقوى ماسك لإخفاء التجاعيد وهى كما يلي:- نحضر بيضة واحدة ونمزجها مع ملعقة من ماء الورد، وحبة موزة واحدة، ونهرس كل المكونات حتى تصبح مثل العجينة. نقوم بوضع الماسك على الوجه ونوزعه جيداً واسطة أصابع اليد بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الماسك. نترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً، وسوف تلاحظي بأن الوجه بدأ يتشقق، بعد ذلك قومي بفرك الوجه، ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد. قومي بتكرر الماسك كل يوم حتى تحصلي على نتائج أفضل. فوائد ماسك الموز والزبادي للبشرة فوائد ماسك الموز والزبادي للبشرة يوجد للموز فوائد عديدة سوف نتحدث عنها وهى كالتالي:- يعالج تشققات البشرة ويساعد على ترطيبها.

يساعد على تأخير علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

يعطي البشرة نعومة مثل بشرة الأطفال.

يعيد للبشرة شبابها ويمنحها التفتيح ويعالج الاسمرار.

يقلل من ظهور البقع على الوجه والبثور السوداء ويجعلها جميلة ونضرة. عروض جرير اليوم وتنزيلات رائعة تتعدى 43% على أجهزة المنزل الذكي من أقفال وأجراس وكاميرات مراقبة بأحدث التقنيات الوسوم

يعد ماسك الموز والزبادي ، من المسكات الطبيعية الفعالة التي تساعد على شد الوجه وإخفاء التجاعيد بطريقة رهيبة، وهو من أفضل أنواع المسكات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والزنك والبوتاسيوم، ويساعد الماسك على علاج البشرة الدهنية ويعطيها ملمس ناعم، ويرطب البشرة ويحميها من التشققات وتأخير علامات الشيخوخة عند النساء، ومن أبرز فوائده أنه يعيد للبشرة شبابها ويمنحها الجاذبية العالية، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم التي تتضمن الترطيب والتنعيم العالي للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك الموز والزبادي لشد الوجه وإخفاء التجاعيد في يوم واحد، بمكونات بسيطة تجعل وجهك مشدود وخالي من التجاعيد. مكونات ماسك الموز والزبادي مكونات ماسك الموز والزبادي يتكون الماسك من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- ثمرة موز واحدة. ملعقة من الزبادي. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الموز والزبادي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير الحجم، ثم نقوم بهرس ثمرة الموز جيداً بواسطة شوكة الطعام.

ثم نضيف ملعقة الزبادي، وعصير الليمون، وملعقة العسل، ونقلب جيداً حتى تمزج كل المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الماسك على الوجه ونوزعه جيداً ونركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله بالماء البارد.

نقوم بتكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف تحصلي على أفضل النتائج. ماسك الموز وماء الورد لإخفاء التجاعيد سوف نتعرف على طريقة تحضير أقوى ماسك لإخفاء التجاعيد وهى كما يلي:- نحضر بيضة واحدة ونمزجها مع ملعقة من ماء الورد، وحبة موزة واحدة، ونهرس كل المكونات حتى تصبح مثل العجينة. نقوم بوضع الماسك على الوجه ونوزعه جيداً واسطة أصابع اليد بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الماسك. نترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً، وسوف تلاحظي بأن الوجه بدأ يتشقق، بعد ذلك قومي بفرك الوجه، ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد. قومي بتكرر الماسك كل يوم حتى تحصلي على نتائج أفضل. فوائد ماسك الموز والزبادي للبشرة فوائد ماسك الموز والزبادي للبشرة يوجد للموز فوائد عديدة سوف نتحدث عنها وهى كالتالي:- يعالج تشققات البشرة ويساعد على ترطيبها.

يساعد على تأخير علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

يعطي البشرة نعومة مثل بشرة الأطفال.

يعيد للبشرة شبابها ويمنحها التفتيح ويعالج الاسمرار.

يقلل من ظهور البقع على الوجه والبثور السوداء ويجعلها جميلة ونضرة. عروض جرير اليوم وتنزيلات رائعة تتعدى 43% على أجهزة المنزل الذكي من أقفال وأجراس وكاميرات مراقبة بأحدث التقنيات

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