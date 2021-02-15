طريقة عمل البيتزا بطعمها اللذيذ وبمهارة في المنزل وبطريقة جديدة

تعد البيتزا من المأكولات الشهية التى يعشقها الجميع لخفتها وطعمها الشهى، وهناك أنواع وأشكال لعمل حشوها، حيث يمكن عملها باللحم أو الفراخ أو السجق أو الهمبورجر، وايضاً تعد من الأكلات الغربية المعروفة في الغرب وبالرغم من ذلك يقبلون عليها الكثيرين من الشرق ويعشقون طعمها وهى غير مكلفة ويمكن عملها بسهولة في المنزل دون أخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل. مقادير عمل البيتزا مقادير عمل البيتزا تحتوي البيتزا على مقادير بسيطة ومتوفرة وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق العادي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

5 ملاعق من الزيت.

صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

جبنة موتزاريلا. طريقة عمل صلصة البيتزا نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت وملح وفلفل أسود والبصل المفروم والثوم المفروم والقليل من الزعتر وملعقة من السكر ونقلبهم جيداً، ثم نضع عليها صلصة الطماطم وصدور الفراخ ونقلبهم جيداً حتى تتسبك جيداً بعد ذلك ننزلها من على النار. طريقة التحضير طريقة عمل صلصة البيتزا سوف نقدم طريقة سهلة لعمل البيتزا الرهيبة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر كوب ونضع به ماء ونضع فوقه الخميرة ونذوبها في الماء، ونضعهم في إناء عميق لنضع عليه السكر والملح والدقيق والزيت ونعجنها بإستخدام الأيدى جيداً لنحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نتركها لترتاح قليلاً لمدة لا تقل عن 10 دقائق. بعد نفرد العجينة في الصينية ونضع عليها الصلصة والفراخ ونرش الوش بالجبنة وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد مرور الوقت نخرج العجينة ونتركها لتهدأ بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قدمنا أجمل أكلة لمشاهدينا وبالهنا والشفاء. طريقة عمل كبة البرغل والسميد بخطوات سهلة وبدون ماكينة بألذ الوصفات لم تجربوها من قبل الوسوم

تعد البيتزا من المأكولات الشهية التى يعشقها الجميع لخفتها وطعمها الشهى، وهناك أنواع وأشكال لعمل حشوها، حيث يمكن عملها باللحم أو الفراخ أو السجق أو الهمبورجر، وايضاً تعد من الأكلات الغربية المعروفة في الغرب وبالرغم من ذلك يقبلون عليها الكثيرين من الشرق ويعشقون طعمها وهى غير مكلفة ويمكن عملها بسهولة في المنزل دون أخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا في المنزل. مقادير عمل البيتزا مقادير عمل البيتزا تحتوي البيتزا على مقادير بسيطة ومتوفرة وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق العادي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

5 ملاعق من الزيت.

صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

جبنة موتزاريلا. طريقة عمل صلصة البيتزا نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت وملح وفلفل أسود والبصل المفروم والثوم المفروم والقليل من الزعتر وملعقة من السكر ونقلبهم جيداً، ثم نضع عليها صلصة الطماطم وصدور الفراخ ونقلبهم جيداً حتى تتسبك جيداً بعد ذلك ننزلها من على النار. طريقة التحضير طريقة عمل صلصة البيتزا سوف نقدم طريقة سهلة لعمل البيتزا الرهيبة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر كوب ونضع به ماء ونضع فوقه الخميرة ونذوبها في الماء، ونضعهم في إناء عميق لنضع عليه السكر والملح والدقيق والزيت ونعجنها بإستخدام الأيدى جيداً لنحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نتركها لترتاح قليلاً لمدة لا تقل عن 10 دقائق. بعد نفرد العجينة في الصينية ونضع عليها الصلصة والفراخ ونرش الوش بالجبنة وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد مرور الوقت نخرج العجينة ونتركها لتهدأ بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قدمنا أجمل أكلة لمشاهدينا وبالهنا والشفاء. طريقة عمل كبة البرغل والسميد بخطوات سهلة وبدون ماكينة بألذ الوصفات لم تجربوها من قبل

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