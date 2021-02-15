وصفة لفرد الشعر بالنشا تجعله انسيابي كالحرير ومفرود مثل الممثلات

من الجدير ذكره أننا نقدم لكم وصفة لفرد الشعر بالنشا وهذه الوصفة ستجعل شعر الفتيات والسيدات انسيابي كالحرير، ودائماً ما نقدم لكم وصفات الشعر للمرأة من خلال موقعنا ثقفني، نظراً أن السيدات والفتيات دائماً ما يقوموا بالبحث عن الوصفات التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه وتكثيفه، ويُذكر أنهم لا يحبون الشعر المموج، ويرغبون الحصول على شعر مفرود انسيابي كالحرير مثل الممثلات، ووصفة اليوم تتميز أنها تقوم بالترطيب المكثف للشعر للغاية، وسوف نقدمها لكم بالتفاصيل أدناه.

وصفة لفرد الشعر بالنشا

نقدم لكافة السيدات طريقة فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون والليمون وحليب جوز الهند، ومن الهام في الأمر أن كافة هذه المكونات مكونات طبيعية، أي أنها ستجديها لديكِ في منزلك، ولن تحتاجي لشرائها من الخارج، كما أنها طبيعية، فلا تضرك شعرك تماماً، وهي مفيدة للشعر للغاية، ومكونات الوصفة هي:

كوب واحد من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

شامبو يكون خالي من الكبريتات والسلفات.

بونيه الاستحمام.

مجفف الشعر الكهربائي “الاستشوار”.

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احضري مقلاة صغيرة، وضعي بها زيت الزيتون البكر وحليب جوز الهند، وفي وعاءً آخر ضعي النشا والليمون واخلطيهم حتى يصلوا للقوام الطيني.

الآن ضعي النشا والليمون مع زيت الزيتون وحليب جوز الهند في المقلاة، وضعيهم على نار متوسطة، وحركيهم جيداً حتى تمام التجانس، لإنشاء قوام كقوام البلسم.

بعد أن تصلي بالوصفة إلى القوام المطلوب، الآن عليكِ أن تقومين برفع الخليط من على النار، ومن ثم عليكِ تركه ليبرد تماماً.

بعد أن يبرد هذا الخليط، عليكِ عزيزتي أن تقومين بتوزيعه على الشعر ومن ثم ارتداء البونيه الخاص بالشعر، وعليكِ أن تقومي بارتداء فوطة ساخنة.

قومي باستخدام مجفف الشعر لمدة ربع ساعة، وبعد ساعة من وضع الخليط على شعرك، ازيليه، واغسلي شعرك بالماء الفاتر ثم الشامبو.

من الممكن إذا رغبتي أن تقومين باستخدام البلسم لتطرية شعرك، وعليكِ المداومة على هذه الوصفة أسبوعياً حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة.

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طريقة تحضير وصفة النشا لفرد الشعر