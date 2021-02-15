ملعقة واحدة تجعلك زي القمر لبشرة صافية وناعمة خالية من الجفاف في الشتاء

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة جفاف البشرة وخاصة في فصل الشتاء لأننا نستخدم الماء الساخن ونخرج لمواجهة الجو والهواء البارد وهذا من شأنه حدوث جفاف البشرة وفي هذه الحالة لابد من معالجة البشرة وترطيبها من أجل تجنب هذا الجفاف في البشرة ، ومن أفضل وصفات لتنعيم وترطيب البشرة وهي وصفة طبيعية تماما.

وفي فصل الشتاء يعاني من مشكلة جفاف البشرة الكثير، وهذا يحدث عندما يكون الجو أكثر برودة، وغير ذلك قد ينتج جفاف البشرة من عدة أسباب منها كثرة الاستحمام باستخدام الماء الدافئ وممكن أيضا يحدث نتيجة نقص في النظام الغذائي الصحي، ولكي نحافظ علي البشرة من الجفاف لا بد من استخدام أنواع كريمات مرطبة للبشرة وعدم استخدام أي نوع من أنواع الصابون لأنه يؤثر علي البشرة تأثير سلبي، ويحب الابتعاد عن أي كريم به مواد تضر البشرة.

وصفة الفازلين لترطيب وتنعيم البشرة

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من اللبن البودر.

نصف ملعقة من دم الغزال.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز حمام ماء ساخن على النار ونضع طبق نضع به ملعقتين الفازلين ونتركه حتى تمام الذوبان.

نضيف إليه ملعقتين اللبن البودرة مع التقليب المستمر.

ثم نضيف نصف ملعقة دم الغزال، مع التقليب المستمر كذلك.

نقوم بمزج المكونات جيدا حتي نحصل علي كريم ذات قوام مناسب.

نضع هذا الكريم بعلبة في الثلاجة ، ونستخدم هذه الوصفة يوميا في الصباح وقبل النوم.

فهذا الكريم يعمل على إزالة جفاف البشرة وترطيبها جيدا في فصل الشتاء كما يعطيها اللون الوردي الجميل.

وصفة الجلسرين لترطيب البشرة في فصل الشتاء

المكونات

ملعقتين من الجلسرين.

ملعقتين كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير

نقوم أولا بمزج الجلسرين مع زيت الزيتون، ثم نضيف إليهم ملعقتين النشا.

و نمزج الخليط جيدا بالتقليب بإستمرار.

بعد تمام الخلط جيدا ، نقوم بغسل الوجه بالماء الساخن وتجفيفه بمنشفة جيدا.

ثم نطبق هذه الوصفة الكريمية علي الوجه واليدين والرقبة للحصول على أفضل تركيب وإزالة الجفاف من البشرة والذي يحدث كثيرا في فصل الشتاء.

ويتم إستخدام هذه الوصفة الترطيب مرتين باليوم صباحا ومساءا فهي متميزة وتجعل البشرة ناعمة ورطبة طوال اليوم ولا تشعر بالجفاف ابدا.