العناية بالبشرة والشعر، بوصفات ماسكات طبيعية لروتين البشرة لتحضيرها بالمنزل نحب ان نقدم لك بعض من الوصفات طبيعية للعناية بالبشرة، فإن عليك عمل روتين يومي للحصول علي بشرة صحية وناعمة وناضرة وحيوية، ولذلك جعلنا لكي بعص الوصفات و الماسكات السهلة التحضير للعناية بالوجه, وحتي تقومي إزالة الرؤوس السوداء ، وتقليل الشوائب والتجاعيد من بشرتك، ومحاربة حب الشباب واثرها والندوب، واليك هذه المقالة عن طرق العناية بالبشرة والشعر بماسكات طبيعية موجودة في أي منزل . العناية بالبشرة والشعر أولا ماسك ماء الأرز لتفتيح البشرة وتقليل أثار حبوب الشباب: قومي بنقع الأرز في وعاء بلاستيكي، ثم اشطفي وشك به واتركيه على بشرتك لمدة 10-25 دقيقة وكرريها مرتين أو ثلاث مرات ثم قومي بتنظيف الوجه ثم اشطفيه بالقليل من الماء البارد، فيعمل على الحصول على بشرة افتح وأنقى واقل حبوب مما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا وجمالاً. ماسك الشاي الأخضر لنضارة البشرة: يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الغنية بالفيتامينات، كل ما عليك فعله هو تحضير الشاي الأخضر وانتظري حتى يصبح دافئًا ثم اشطفي وجهك عدة مرات بالشاي ثم اشطفيه بالماء، يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وإغلاق المسام. إليك أيضا خلطات سحرية للتفتيح الجسم و البشرة. ماسك الدقيق لتفتيح البشرة: الدقيق ليس عنصر شائعاً عندما نفكر في أقنعة الوجه،لكن هو من الماسكات التي تساعدك على تفتيح بشرتك إلي درجتين فقط، قومي بخلط القليل من الدقيق في وعاء ثم أضيفي القليل من الحليب والقليل من العسل حتى تتكون عجينة، ثم قومي بفرده على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، يعمل هذا القناع على تفتيح البشرة، ويزيل الجلد الميت. وصفات طبيعية لتنظيف البشرة وترطيبها

ماسك الكركم لإزالة ندبات حب الشباب: هذا القناع الرائع يتكون من ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة كركم وملعقة كبيرة حليب، تخلط جميع المكونات ثم توضع على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيدا. ملاحظة: لتجنب بقع الكركم على الوجه لا تتركي الماسك على بشرتك أكثر من 15 دقيقة. إليك المقالة السابقة عن زيوت لتطويل الشعر وتكثيف الشعر من أول استعمال ومضمونة 100% ماسك الجيلاتين لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت: قناع الوجه الجيلاتيني المصنوع من الجيلاتين يفعل العجائب لإزالة الرؤوس السوداء ويتكون من ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين بدون نكهة ويضاف إليه 2 ملعقة كبيرة حليب دافئ ونصف ملعقة عسل ثم 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري), ثم سخني خليط الجيلاتين لمدة 10 ثوانٍ في الميكروويف وقومي بتغطية وجهك بالجيلاتين واتركيه على انفك وذقنك لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.عندما تشعرين بصلابة الماسك قومى بسحبه برفق من على بشرتك وعندها يخرج الجيلاتين من الجلد و يزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميت. جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل وقيمة غرامة الجديدة بعد تحديثها ومدة الاعتراض على العقوبة الوسوم

العناية بالبشرة والشعر، بوصفات ماسكات طبيعية لروتين البشرة لتحضيرها بالمنزل نحب ان نقدم لك بعض من الوصفات طبيعية للعناية بالبشرة، فإن عليك عمل روتين يومي للحصول علي بشرة صحية وناعمة وناضرة وحيوية، ولذلك جعلنا لكي بعص الوصفات و الماسكات السهلة التحضير للعناية بالوجه, وحتي تقومي إزالة الرؤوس السوداء ، وتقليل الشوائب والتجاعيد من بشرتك، ومحاربة حب الشباب واثرها والندوب، واليك هذه المقالة عن طرق العناية بالبشرة والشعر بماسكات طبيعية موجودة في أي منزل . العناية بالبشرة والشعر أولا ماسك ماء الأرز لتفتيح البشرة وتقليل أثار حبوب الشباب: قومي بنقع الأرز في وعاء بلاستيكي، ثم اشطفي وشك به واتركيه على بشرتك لمدة 10-25 دقيقة وكرريها مرتين أو ثلاث مرات ثم قومي بتنظيف الوجه ثم اشطفيه بالقليل من الماء البارد، فيعمل على الحصول على بشرة افتح وأنقى واقل حبوب مما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا وجمالاً. ماسك الشاي الأخضر لنضارة البشرة: يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الغنية بالفيتامينات، كل ما عليك فعله هو تحضير الشاي الأخضر وانتظري حتى يصبح دافئًا ثم اشطفي وجهك عدة مرات بالشاي ثم اشطفيه بالماء، يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وإغلاق المسام. إليك أيضا خلطات سحرية للتفتيح الجسم و البشرة. ماسك الدقيق لتفتيح البشرة: الدقيق ليس عنصر شائعاً عندما نفكر في أقنعة الوجه،لكن هو من الماسكات التي تساعدك على تفتيح بشرتك إلي درجتين فقط، قومي بخلط القليل من الدقيق في وعاء ثم أضيفي القليل من الحليب والقليل من العسل حتى تتكون عجينة، ثم قومي بفرده على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، يعمل هذا القناع على تفتيح البشرة، ويزيل الجلد الميت. وصفات طبيعية لتنظيف البشرة وترطيبها

ماسك الكركم لإزالة ندبات حب الشباب: هذا القناع الرائع يتكون من ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة كركم وملعقة كبيرة حليب، تخلط جميع المكونات ثم توضع على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيدا. ملاحظة: لتجنب بقع الكركم على الوجه لا تتركي الماسك على بشرتك أكثر من 15 دقيقة. إليك المقالة السابقة عن زيوت لتطويل الشعر وتكثيف الشعر من أول استعمال ومضمونة 100% ماسك الجيلاتين لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت: قناع الوجه الجيلاتيني المصنوع من الجيلاتين يفعل العجائب لإزالة الرؤوس السوداء ويتكون من ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين بدون نكهة ويضاف إليه 2 ملعقة كبيرة حليب دافئ ونصف ملعقة عسل ثم 4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري), ثم سخني خليط الجيلاتين لمدة 10 ثوانٍ في الميكروويف وقومي بتغطية وجهك بالجيلاتين واتركيه على انفك وذقنك لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.عندما تشعرين بصلابة الماسك قومى بسحبه برفق من على بشرتك وعندها يخرج الجيلاتين من الجلد و يزيل الأوساخ وخلايا الجلد الميت. جدول عقوبات وجزاءات وزارة العمل وقيمة غرامة الجديدة بعد تحديثها ومدة الاعتراض على العقوبة

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