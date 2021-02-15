تعتبر خلطة ماء الأرز من الخلطات الطبيعية التي أثبتت نجاح كبير في تنعيم الشعر وتطويله في وقت قصير جداً، كما أنه يجعل الشعر لامع وبراق مثل الحرير، وأثبتت دراسة علمية أن الماء الذي يستخرج من الأرز يعمل على إطالة الشعر بسرعة فائقة، ويعالج التلف، ويقضي على البكتريا النشطة داخل فروة الرأس، ويزيد من مرونة الشعر، ويساعد في علاج تقصف الشعر ويزيد من كثافته، ويخلص الشعر نهائياً من مشكلة القشرة المزعجة، وهو غني بالمعادن، وفيتامين ب، الذي يساعد على إنبات الشعر وتجديد الخلايا التالفة، ويوجد الكثير من الخلطات الطبيعية مثل خلطة الثوم والبصل لتطويل الشعر، وخلطة الزيوت الهندية، التي تعطي الشعر مظهر جمالي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة ماء الأرز السحرية لتطويل الشعر وتنعيمه في أسبوع.

مكونات خلطة ماء الأرز

تتكون الخلطة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الأرز. ثلاث أكواب من الماء الدافئ. ربع كوب من الخل. ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماء الأرز بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

قومي بإحضار بولة كبيرة، ثم ضعي الأرز مع ثلاث أكواب من الماء الدافئ، ونتركه منقوع لمدة 12 ساعة.

بعد مرور 12 ساعة نقوم بتصفية جيداً، ونأخذ كمية الماء ونضعها في بخاخ فارغ، ثم نضيف ربع كوب من الخل وملعقة من الملح ونرجهم جيداً.

نقوم برش فروة الرأس بالماء المستخرج من الخلطة وندلكها جيداً، ثم نقوم بلف الشعر بكيس من البلاستيك لمدة ساعتين، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو.

بعد غسل الشعر سوف تلاحظي أن الشعر المتجعد بدأ ينفرد وينعم.

استمري على هذه الطريقة حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

فوائد ماء الأرز للشعر

توجد فوائد عديدة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهى كما يلي:-

يخفف من تساقط الشعر ويساعد على إنباته. يحمي الشعر من التلف ويزيد من نعومته ولمعانه. يساعد على التخلص من القمل والحشرات التي تنشط في فروة الرأس. يعطى الشعر مظهر جمالي ويساعد على تقويته. يقلل من حكة الرأس والدهون الزائدة. يعمل على إطالة الشعر بشكل جيداً يجعل الشعر ناعم مثل الحرير ويغذيه من الجذور حتى الأطراف.