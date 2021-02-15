طريقة عمل القطايف بطريقة سهلة وممتازة لتحضيرها في المناسبات السعيدة وغيرها

تعتبر القطايف من أشهى وأجمل الحلويات التي يتم القيام بعملها في المناسبات السعيدة وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم إعدادها بطرق مختلفة وعدة حشوات مختلفة ومنها الحلو والحادق حيث يمكن حشوها بالمكسرات أو باللحمة المفرومة، كثير من الناس يقومون بشرائها جاهزة بتكاليف كثيرة ومن الأفضل القيام بعملها في المنزل بطرق سهلة ونظافة مضمونة، ودائماً تبحث الامهات وكل ست بيت على تقديم أفضل وأحلى الحلويات والأكلات المشهورة واللذيذة لأبنائها الحلوين وجميع أفراد العائلة الموجودة، واليوم سوف نوضح لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات القطايف وطريقة تحضيرها.

مقادير القطايف

القطايف من الحلويات التي تتكون من مكونات عديدة ولكن يسهل الحصول عليها وهي كالتالي:

1/2 1 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

الشربات

كوب من السكر.

3/4 كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام طريقة تحضير سهلة وبسيطة وهذه الطريقة كالتالي:

نقوم بعمل الشربات قبل إعدادها بوضع السكر والماء وعصرة الليمون في إناء على النار ونتركه يغلى لمدة 10 دقائق. نضع السكر مع الحليب في وعاء العجن ونقلبه إلى أن يذوب السكر. نقوم بخلط مكونات السميد ورشة الملح والخميرة الفورية بالدقيق ونضعه بالتدريج إلى الحليب ونضع عليهم الماء. نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي إلى أن يصبح لدينا خليط أخف من خليط الكيك ثم نتركه يخمر. نضع مقلاة تيفال تسخن على النار ثم نمسحها بالزيت دون ترك أثر له. نأخذ فنجان ونغرف من العجين ونسكبه بالمقلاة من أعلى مراعاة تهدئة النار. بعد أن تجف العجينة ونرى بها ثقوب نقوم بإزالتها بالسكين ثم نكرر هذه الخطوة إلى أن تنتهي كمية العجين ونتركها حتى تبرد. بعد ذلك نقوم بحشوها بالمكسرات والزبيب أو أي نوع من الحشو المتوفر لديكي ثم نضع عليها الشربات الذي تم إعداده مسبقاً.

نصائح عند القيام بعملها

سوف نقدم بعض من الأشياء المهمة اللازمة عند القيام بعملها وهي كما يلي:

عند وضع العجين في المقلاة يحب تهدئة النار.

لمعرفة نجاحها ظهور فقاقيع صغيرة عند وضعها بالمقلاة.

عند وضعها في الفريزر نقوم بحشوها فقط دون قلي ونقليها عند الحاجة إليها.