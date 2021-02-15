بكوب دقيق واحد اصنعي البيتزا الإيطالية اللذيذة في وجبة العشاء بالتونة

يبحث العديد من ربات المنزل والفتيات عن طريقة عمل الكثير من المعجنات، وخاصةً البيتزا، ويُذكر أنه بكوب دقيق واحد ستتمكنِ من صنع البيتزا الإيطالية الشهية التي يعشقها أطفالك للغاية، والتي من الممكن تناولها في وجبة العشاء، وسنقدم طريقة عمل البيتزا بالتونة، والتي يحبها الكبار قبل الصغار، حيث أنها شهية ولذيذة، وأيضاً خفيفة للغاية، ومختلفة عن أنواع البيتزا الأخرى، ومن الممكن أن تقومي بخبز البيتزا في صينية واحدة كبيرة، ومن الممكن أن تقومي بتشكيلها على هيئة بيتزا صغيرة بالشكل التي ترغبينه.

طريقة عمل البيتزا الإيطالية

سنقدم لكم مكونات عجينة البيتزا الإيطالية بالتونة، ومن الممكن أن تقوموا باستخدام الحشوة التي ترغبونها، ومكونات عجينة البيتزا كالآتي.

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول، يكون كوباً كبيراً.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزعتر ومن الممكن ألا يتم وضعه فهذا حسب الرغبة.

كوب واحد من الزبادي.

كيس من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

علبة من التونة.

كيس من صلصة الطماطم.

جبنة موزريلا.

الخطوة الأولى: قومي بإحضار وعاءً عميقاً للعجن، وأضيفي الدقيق والخميرة والملح والسكر، وقومي بخلطهم جيداً.

الخطوة الثانية: قومي بإضافة كوب الزبادي، ومن ثم الزيت النباتي، واعجني العجين لمدة خمس دقائق، وقومي بإضافة الزعتر، وأضيفي الماء تدريجياً.

الخطوة الثالثة: احضري صينية مقاس 26، قومي بفرد العجين بها، بعد أن تكوني قد قمتي بدهنها بالزيت النباتي ورشها بالدقيق الأبيض.

الخطوة الرابعة: احضري شوكة وقومي بتغزيز العجين حتى يخرج الهواء منه، وأضيفي الصلصلة في هذا الوقت على العجين كاملاً.

الخطوة الخامسة: ضعي التونة على البيتزا، ومن ثم أضيفي الجبنة الموزريلا، ومن الأفضل أن تكون بدرجة حرارة المطبخ.

الخطوة السادسة: عليكِ الآن أن تقومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 210 درجة مئوية، وإدخال البيتزا في الفرن لمدة ربع ساعة مع تشغيل مروحة الفرن.

الخطوة السابعة: عقب ربع ساعة، إذا وجدتي أو الجبنة لم تسيح بالكامل، قومي بإشعال شواية لمدة دقيقتين فقط.

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