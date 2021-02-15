ملعقتين فازلين السر وراء إزالة شعر العانة بدون ألم جربيها وستنجح من أول مرة

تبحث دائماً السيدات عن طريقة لإزالة شعر الجسم بدون ألم، وخاصةً الشعر الزائد في المناطق الحساسة، لذا نقدم لكم وصفة إزالة شعر العانة بملعقتين فازلين فقط، وذلك دون ألم ودون اللجوء للطرق التقليدية، ومن الجدير ذكره أن الخبراء في عالم التجميل قد أشادوا بالفازلين الطبي عند استخدامه في المناطق الحساسة للتخلص من الشعر الزائد، وأيضاً للتخلص من الاسمرار في هذه الأماكن، سواء منطقة العانة أو منطقة أسفل الإبط، ومن الجدير ذكره أن تلك الوصفة ستُذهل الكثير من السيدات، ولن يستخدموا غيرها بعد ذلك فأحضرِ ملعقتين من الفازلين لإزالة شعر العانة واتبعي الطريقة التي سنفصح عنها من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني.

ملعقتين من الفازلين الطبي الخالي من الروائح.

ملعقة من مسحوق الكركم الأصفر.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

4 ملاعق من الحليب البارد.

مكونات وصفة إزالة شعر العانة بالفازلينخطوات تطبيق وصفة إزالة الشعر من منطقة العانة بالفازلين

الآن أصبح بإمكانك أن تزيلي شعر العانة بدون أي مجهود بل من الممكن أن تزيلي الشعر الزائد في الجسم بأكمله دون التعرض لمجهود وآلام، فقط كل ما عليكِ أن تقومين باتباع هذه الخطوات التالية:

قومي الآن بإحضار وعاء صغير، وقومي بوضع الكركم والحمص المطحون به، وقومي بإضافة الحليب واعملي على خلطهم تماماً. الآن قومي بإضافة الفازلين والخلط جيداً لمدة دقيقة واحدة، وقومي بغسل المنطقة المُراد نزع الشعر منها بالماء الفاتر. عليكِ أن تقومي بتجفيف هذه المنطقة بمنشفة قطنية، ومن ثم وضع الخليط على المنطقة وفرده جيداً. الآن قومي بترك الخليط على جسمك حتى يجف تماماً، وبعد أن يجف قومي بإزالته في عكس اتجاه الشعر.

كيفية ترطيب منطقة العانة والعناية بها

منطقة العانة من أهم المناطق الحساسة في جسم المرأة، والتي يجب عليها الاعتناء بها جيداً، عن طريق النظافة الشخصية بشكل دائم، من إزالة الشعر تماماً بصفة مستمرة، وأيضاً استخدام غسول طبي مناسب بشكل يومي، ودائماً عليكِ أن تقومي بتنشيفها بمنشفة قطنية جيداً، وذلك حتى لا تتعرضين للرائحة الكريهة، وحتى لا تتعرضين للفطريات والالتهابات.