في دقائق معدودة خلطة تبييض وتفتيح الإبط وإزالة السواد نهائيا للعروس قبل الفرح

تعانى الكثير من النساء من عدة مشاكل يصعب عليهن إيجاد حلول مناسبة لهم، فقد تكثر هذه المشاكل عندهم خاصةً فى فصل الصيف، لذلك يجب علينا إبتكارأفكارجديدة ومتميزة لوضع حلول مناسبة للجميع، لرفع الحرج والقلق والتوتر النفسي الذى يصيب الكثيرين، بوضع جميع الحلول المناسبة واللازمة للتخلص منها نهائيا، فهذا من الموضوعات المهمة جدا التى يجب الاهتمام بها مراراً، وذلك لأنه له تأثير كبير في الحياة العامة لمعظم الأشخاص.

تبييض وتفتيح الإبطين وإزالة السواد طبيعيا

مشكلة الإسمرار تعتبر من أكبر المشاكل التى تُشغل الجميع وبصفة خاصة النساء، فقد تلجأ الكثير منهم إلى أنواع متعددة من الكريمات، ولكن تُعد هذه من الوسائل الغيرآمنة ومكلفة للغاية، إلا أنه يمكن تفتيحها بمكونات بسيطة وطبيعية وغير مكلفة، وسوف نذكر بعض منها فيما يلى:

الوصفة الأولى

المكونات

إحضار قطعة من الخيار.

ملعقتان من معصور الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

نقوم ببشر قطعة الخيار وعصرها وأخذ الميه فقط.

إحضار أناء.

وضع معصور الليمون مع ماء الخيار الذى تم بشره مع الكركم وخلط المكونات جيدا.

نقوم بوضعه تحت الإبط، وتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله بالماء،

من الممكن تكرار هذه الوصفة مرتين يوميا.

الوصفة الثانية

المكونات

قطعة واحدة أو قطعتين من الطماطم متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

تفرم الطماطم فى الكبة أو الخلاط ثم نقوم بوضعها على الإبطين مساءاً ويترك حتى الصباح.

يمكنك عملها يومياً وسوف تلاحظين الفرق خلال مدة قصيرة.

منطقة الإبط تعتبر أمراً مقلق ومزعج لدى الكثير من الناس، بالرغم من تعدد الأسباب التى أدت إلى ذلك فمن الأفضل معرفتها، حتى لا تعانى طوال الوقت من مثل هذه المشاكل، ويجب الإشارة إلى أن هناك طرق كثيرة لتبيض وتفتيح الإبط فى ثلاثة أيام، للتخلص من هذا العائق فى أسرع وقت وسوف نذكرها فيما يلى:

الوصفة الأولى

المكونات

زيت جوز الهند.

صابونة مناسبة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت جوز الهند على منطقة الإبط وتدليكها به ثم نقوم بتركه مدة من ربع إلى تلت ساعة.

نقوم بشطفه بماء فاتر مع الغسل جيداً بالصابونة المناسبة للمنطقة.

يمكنك تكرار الوصفة 3-4 مرات فى اليوم.