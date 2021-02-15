حضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ في الخلاط بطريقة سهلة وسريعة

يعتبر البسكويت من المقرمشات الخفيفة والتي يكثر تناولها في وجبة الإفطار مع كأس من الشاي أو القهوة، فهو من الوجبات الخفيفة ويتم تناوله أيضاً بجانب الوجبات الرئيسية، فيتم تحضيره بمكونات خفيفة وسهلة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت البرتقال. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات كأس وربع من الطحين الأبيض.

ربع كأس من السمولينا.

كأس من السميد.

كأسان من عصير البرتقال.

كأس من السمسم المحمص.

كأس ونصف من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهار الكركم.

ملعقة من البينكج صودا. خطوات تحضير بسكويت البرتقال خطوات تحضير بسكويت البرتقال تتسم طريقة تحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم: في بداية الأمر يتم إحضار إناء كبير ويتم نخل الطحين فيه جيداً. بعد نخل الطحين يتم إضافة كلاً من البيكنج صودا والفانيلا والملح والكركم ثم العمل على السمولينا وعصير البرتقال ويتم عجنهم جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وبعد ذلك يتم تركها لمدة نصف ساعة لحين أن ترتاح. العمل على تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة وبعد ذلك يتم دحرجتها في السمسم. القيام بنقل البسكويت إلى صينية مدهونة بالزيت. تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة. إخراج البسكويت من الفرن وتركه لحين أن يبرد بصورة نهائية. طريقة عمل بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال المكونات باكت من بسكويت الشاي.

كأس من عصير البرتقال.

ملعقة من النشار.

سكر.

ربع كأس من جوز الهند.

مياه. خطوات تحضير بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه عصير البرتقال والنشادر والمياه ورفعهم على نار متوسطة وتقليبهم لحين أن يتماسك الخليط. رش نصف كمية من البسكويت في صينية حجمها متوسط ثم وضعها صلصة البرتقال ثم باقي كمية البسكويت. القيام بتوزيع جوز الهند على سطح الخليط وبعد ذلك نقله إلى الثلاجة لحين أن يتماسك بصورة نهائية وبالهناء عليكم. الضمان الاجتماعي وإيداع رواتب الأسر المستحقة لشهر رجب 1442 وخطوات الاستعلام خطوات تحضير بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال الوسوم

يعتبر البسكويت من المقرمشات الخفيفة والتي يكثر تناولها في وجبة الإفطار مع كأس من الشاي أو القهوة، فهو من الوجبات الخفيفة ويتم تناوله أيضاً بجانب الوجبات الرئيسية، فيتم تحضيره بمكونات خفيفة وسهلة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت البرتقال. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات كأس وربع من الطحين الأبيض.

ربع كأس من السمولينا.

كأس من السميد.

كأسان من عصير البرتقال.

كأس من السمسم المحمص.

كأس ونصف من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهار الكركم.

ملعقة من البينكج صودا. خطوات تحضير بسكويت البرتقال خطوات تحضير بسكويت البرتقال تتسم طريقة تحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم: في بداية الأمر يتم إحضار إناء كبير ويتم نخل الطحين فيه جيداً. بعد نخل الطحين يتم إضافة كلاً من البيكنج صودا والفانيلا والملح والكركم ثم العمل على السمولينا وعصير البرتقال ويتم عجنهم جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وبعد ذلك يتم تركها لمدة نصف ساعة لحين أن ترتاح. العمل على تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة وبعد ذلك يتم دحرجتها في السمسم. القيام بنقل البسكويت إلى صينية مدهونة بالزيت. تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن وتركه لمدة ربع ساعة. إخراج البسكويت من الفرن وتركه لحين أن يبرد بصورة نهائية. طريقة عمل بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال المكونات باكت من بسكويت الشاي.

كأس من عصير البرتقال.

ملعقة من النشار.

سكر.

ربع كأس من جوز الهند.

مياه. خطوات تحضير بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه عصير البرتقال والنشادر والمياه ورفعهم على نار متوسطة وتقليبهم لحين أن يتماسك الخليط. رش نصف كمية من البسكويت في صينية حجمها متوسط ثم وضعها صلصة البرتقال ثم باقي كمية البسكويت. القيام بتوزيع جوز الهند على سطح الخليط وبعد ذلك نقله إلى الثلاجة لحين أن يتماسك بصورة نهائية وبالهناء عليكم. الضمان الاجتماعي وإيداع رواتب الأسر المستحقة لشهر رجب 1442 وخطوات الاستعلام خطوات تحضير بسكويت البرتقال بصلصة البرتقال

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