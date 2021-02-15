ضعيه على شعرك 30 دقيقة لتطويل وتنعيم الشعر الجاف وملأ الفراغات بسرعة

إن مثل هذه المواضيع هامة جدا فى حياتنا ونافعة وتمس الجوانب الحساسة لدى الجميع وبصفة خاصة النساء، فعندما نتحدث عن أى مشكلة من مشاكل الشعر ينبغى أولاً أن نعرف أسبابه، والعوامل التى أدت لظهوره بهذا الشكل فهذا يعتبر موضوع يشغل جميع الأذهان، وليس من السهل الدخول فيه مباشرة فلابد من معرفة أسبابه والعوامل التى تسببت فى ذلك.

والشعر الطويل الناعم يعد من أكثر الصفات التي تتميز بها أي امرأة أو أي فتاة، حيث أن الشعر الخشن والمجعد يؤثر علي الحالة النفسية بالنسبة لأي شخص يعاني منه، فيري البعض أن من الصعب حل مشكلة الشعر الخشن والحصول علي شعر ناعم وطويل، فقد وجد عدة حلول للتخلص من مشاكل الشعر المزعجة وهذا عن طريق استخدام الخلطات الطبيعية، والابتعاد عن أي نوع من الكريمات التي تحتوي علي مواد كيميائية لأنها تتلف الشعر ولكن عند استخدام أي خلطة طبيعية فسوف نحصل علي شعر طويل وناعم وجذاب

افضل الوصفات لتطويل الشعر

ينبغى علينا معرفة كل ما يدور حوله وسوف نذكر كل ما يخص هذا الموضوع فيما يلى:

من إحدى وسائل علاج مشاكل الشعر هو معرفة الأسباب التى أدت لذلك وعدم تكرارها مرة أخرى، وهناك طرق ووصفات لتنعيم الشعر وجعله مثل الحرير.

الطريقة الأولى

المكونات

زبادى

زيت زيتون

عسل

طريقة التحضير

نقوم بخلط مقادير متساوية من هذه المكونات ووضعها على الشعر مثل حمام الزيت.

هناك طريقة أخرى لتكثيف الشعر

المكونات

إحضار أربعة واحدت من البيض.

ملعقتين من زيت الخروع.

طريقة التحضير

نقوم بآخذ أربعه من صفار البيض فقط وخلطه بزيت الخروع حتى يصبح مزيجاً متجانساً.

ثم يترك على الشعر لمدة يوم كامل.

ونقوم بغسله جيداً.

وصفة للشعر الجاف

المكونات

صفار بيضة

ملعقة من زيت خروع

عصير ليمون

طريقة التحضير

نقوم بمزج صفار بيضة مع زيت الخروع.

ثم قومى بفرك شعرك.

ثم إغسليه بالماء الساخن مضافاً عليه عصير الليمون.

ثم قومى بغسله جيداً بالماء العادي.

وسائل علاج وإصلاح للشعرالخشن والباهت

يتعرض الكثير إلى إرهاق شعره وإتباع الصباغات دون إعطاء الشعر فرصة للراحة، فإذا تم مهاجمة الشعر بالصبغة فهذا من أكثر الأشياء التى ترهق الشعر، وتجعله تألفاً فالذي يجب علينا فعله فى هذه الفترة سوف نذكره فيما يلى:

قص الشعر باستمرار.

عمل حمامات حنة بالزبادي.{كوب من الزبادي مع نص كوب حنة ناعمة تخلط جيداً، وتوضع ع الشعر ساعتين حتى يجف}.

حماية الشعر من المجففات.