بدون بيض طريقة عمل بسكويت الشوفان في 3 دقائق بطعم مقرمش ولذيذ

يعد بسكويت الشوفان من أفضل وألذ أنواع البسكويت التي يفضل تناولها على الإفطار كما أن الشوفان من المواد الغذائية المشبعة والصحية للجميع ولذا فقد يكثر تناوله بين العديد من الأشخاص في الوقت الحالي حول العالم ، وهناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة لعمل بسكويت الشوفان حيث يمكن لأي شخص تجهيز بسكويت الشوفان في دقائق معدودة ودون أي تعب. طريقة عمل بسكويت الشوفان طريقة عمل بسكويت الشوفان المكونات: كوب إلا بعد من الدقيق الأسمر.

كوب إلا ربع من الشوفان المطحون.

ربع كوب من الزبدة اللينة.

4 ملاعق كبيرة من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من السكر البني.

رشة ملح صغيرة. طريقة التحضير: نقوم أولا بخلط الدقيق الأسمر ودقيق الشوفان المطحون ونضيف معهم البيكنج صودا ورشة الملح مع التقليب المستمر.

ننزل بعد ذلك بالزبدة اللينة والسكر البني مع التقليب جيدا لكافة المكونات ، حتى الحصول على مزيج رملي.

حتى الحصول على مزيج رملي. وبعد ذلك ننزل باللبن على الخليط بالتدريج مع التقليب في نفس الوقت حتي الحصول علي عجينة متماسكة.

نقوم بتغطية العجينة ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن تلت ساعة .

نفرد العجينة ونقطعها إلى دوائر باستخدام القطاعة.

نحضر صينية الفرن ونقوم تبطينها بورق الزبدة ونرص فيها وحدات البسكويت بها.

نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة نحو 180° لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج البسكويت. بسكوت الشوفان المشبع الدايت بسكوت الشوفان المشبع الدايت المكونات كوبان من الشوفان

نصف كوب من بذور الكتان المطحونة.

نصف كوب جنين القمح.

نصف كوب من اللوز

ملعقة بيكنج بودر

زبدة طرية

بيضة لبن بودر. طريقة التحضير نخلط المكونات الجافة مع بعضها من دقيق شوفان.

نخلط الزبدة والبيض والعسل وباقي المكونات.

ونتركها تلت ساعة ونقوم بتشكيل البسكويت.

وتوضع بالفرن حتى تمام النضج. "FREE PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100% الوسوم

يعد بسكويت الشوفان من أفضل وألذ أنواع البسكويت التي يفضل تناولها على الإفطار كما أن الشوفان من المواد الغذائية المشبعة والصحية للجميع ولذا فقد يكثر تناوله بين العديد من الأشخاص في الوقت الحالي حول العالم ، وهناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة لعمل بسكويت الشوفان حيث يمكن لأي شخص تجهيز بسكويت الشوفان في دقائق معدودة ودون أي تعب. طريقة عمل بسكويت الشوفان طريقة عمل بسكويت الشوفان المكونات: كوب إلا بعد من الدقيق الأسمر.

كوب إلا ربع من الشوفان المطحون.

ربع كوب من الزبدة اللينة.

4 ملاعق كبيرة من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من السكر البني.

رشة ملح صغيرة. طريقة التحضير: نقوم أولا بخلط الدقيق الأسمر ودقيق الشوفان المطحون ونضيف معهم البيكنج صودا ورشة الملح مع التقليب المستمر.

ننزل بعد ذلك بالزبدة اللينة والسكر البني مع التقليب جيدا لكافة المكونات ، حتى الحصول على مزيج رملي.

حتى الحصول على مزيج رملي. وبعد ذلك ننزل باللبن على الخليط بالتدريج مع التقليب في نفس الوقت حتي الحصول علي عجينة متماسكة.

نقوم بتغطية العجينة ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن تلت ساعة .

نفرد العجينة ونقطعها إلى دوائر باستخدام القطاعة.

نحضر صينية الفرن ونقوم تبطينها بورق الزبدة ونرص فيها وحدات البسكويت بها.

نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة نحو 180° لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج البسكويت. بسكوت الشوفان المشبع الدايت بسكوت الشوفان المشبع الدايت المكونات كوبان من الشوفان

نصف كوب من بذور الكتان المطحونة.

نصف كوب جنين القمح.

نصف كوب من اللوز

ملعقة بيكنج بودر

زبدة طرية

بيضة لبن بودر. طريقة التحضير نخلط المكونات الجافة مع بعضها من دقيق شوفان.

نخلط الزبدة والبيض والعسل وباقي المكونات.

ونتركها تلت ساعة ونقوم بتشكيل البسكويت.

وتوضع بالفرن حتى تمام النضج. "FREE PUBG UC" طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100%

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