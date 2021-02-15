الكريم الكوري المذهل لتبييض البشرة بسرعة البرق وإزالة التجاعيد فوراً | بشرتك كالأطفال

الكريم الكوري المذهل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد هي خلطة كورية رائعة بمكونات طبيعية بسيطة متواجدة بكل منزل، تعمل علي تفتيح لون الوجه والرقبة بفاعلية وسرعة مذهلة، وتزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة من البشرة، كما أنها تمنح البشرة ملمس ناعم كالحرير، بالاضافة إلى أنها تعمل على إزالة البقع الداكنة والاسمرار والتصبغات والندوب والحفر الموجودة في الوجه، وبالإضافة إلى الكريم سوف نقدم لكِ التونر الكوري الطبيعي لغلق مسام البشرة بعد استعمال الكريم.

الكريم الكوري السحري لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

المكون الأساسي لهذه الخلطة هو الأرز فهو كنز من كنوز الجمال، ويتكون هذا الكريم الطبيعي من المقادير التالية:

كوب صغير من الأرز.

ماء ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض الأصلي.

ملعقة كبيرة من الجلسرين النباتي، ويُمكن استبداله بزيت اللوز الحلو

طريقة التحضير

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الأرز ثم يُغسل بالماء جيدا، ثم يتم إضافته في إناء للطهي ويُضاف إليه كوب من الماء ثم يُرفع الإناء على نار هادئة ليتم طبخ الأرز، وبعد ذلك يتم تصفية الأرز المطبوخ جيدا للحصول على ماء الأرز في وعاء وفي وعاء آخر الأرز المطبوخ.

بعد ذلك يتم خلط الأرز المطبوخ جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي اليدوي للحصول على عجينة الأرز المطبوخ ، ثم يتم تحضير جوارب خفيف أو قطعة قماش ليتم تصفية مطحون الأرز المطبوخ، بعد ذلك يتم أخذ مقدار كوب صغير من مُصفي مطحون الأرز المطبوخ ووضعه في وعاء ثم يتم إضافة مقدار العسل والجلسرين النباتي ثم يتم التقليب جيدا.

طريقة الاستخدام

يُحفظ الخليط في علبة زجاجية ويوضع في الثلاجة صالح لمدة أسبوع ونصف، يُطبق الخليط علي بشرة نظيفة ثم يتم وضع منديل ورقي مفتوح من منطقة العينين وفتحة الأنف على الوجه، ثم يتم وضع طبقة ثانية من الخليط ثم يُترك على الوجه لمدة ساعة كاملة ، بعد ذلك يُغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد واستخدمي التونر التالي.

التونر الكوري لغلق مسامات البشرة

ماء الأرز الذي تم الحصول عليه في البداية يتم إضافته إلى مُصفى مُغلي الشاي الأخضر بعد أن تم تخمره، ثم يتم وضع المحلول في بخاخ ويتم استخدامه علي الوجه بالكامل، ويُترك حتى يجف ثم يُشطف الوجه بعدها بالماء البارد ثم رطبي البشرة بعد ذلك، وهذا التونر الطبيعي له مفعول سحري على غلق مسامات البشرة ومنع إفراز الدهون وبالتالي التقليل من ظهور الحبوب والبثور.

ويُمكنك أيضا إضافة جل الالوفيرا وزيت فيتامين E الي مُصفي مطحون الأرز المطبوخ ثم يتم التقليب جيدا، ويتم تطبيق هذا الخليط علي الوجه بالكامل ثم يُترك لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم إزالته باستخدام قطنة مبللة بماء دافئ ثم يُغسل الوجه بالماء البارد، ثم رشي التونر الذي تم تحضيره ورطبي بعدها.

العناية الطبيعية للبشرة

هذا الماسك هام بشكل كبير استمري عليه أسبوعياً وسوف تشعرين بفارق كبير، يتم تحضير وعاء ثم يُضاف اليه مقدار ملعقة كبيرة من الارز المسلوق، وملعقة كبيرة من الألوفيرا الطازج، وملعقة صغير من زيت اللوز الحلو، ثم يتم مزج المكونات بشكل جيد ثم تطبق الخلطة علي بشرة نظيفة ثم تترك لمدة ربع ساعة، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر ورطبي بعد ذلك.

كما يجب علينا جميعا إتباع روتين منه يومي ومنه إسبوعي يسعد على غلق مسام البشرة ومنح البشرة صحة وحيوية مما يعيد شبابها، وذلك عن طريق غسل البشرة جيدا بواسطة الغسول أو الصابون المناسب حسب نوع البشرة، ثم وضع تونر أو ماء ورد، ثم تأتي الخطوة الأخيرة في الروتين اليومي وهي وضع مرطب، أما إسبوعيا فيجب تقشير البشرة بواسطة إسكراب، ثم تطبيق ماسك مناسب حسب مشكلة البشرة بعد المقشر.