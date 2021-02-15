الجبنة الموتزريلا المطاطة حضريها في البيت بـ3 مكونات فقط من مطبخك

الجبنة الموتزريلا من المنتجات الإيطالية المعروفة في إيطاليا والتي تدخل في معظم الوجبات الإيطالية مثل البيتزا والكريب الحادق كما يتم استخدمها أيضا مع المكرونة الألفريدو بالوايت صوص، وتعتبر الجبن الموتزريلا لها أكثر من نوع فيعتبر النوع المبستر مصنوع من الحليب البقري.

أما الجبن الموتزريلا الجاموسي فمصنوعة في الغالب بالمنزل من حليب الجاموس، أما عن الجبنة الموتزريلا المنخفضة في الرطوبة فتعتبر مصنوعة من حليب خالي الدسم أو نصف دسم وفي الغالب نوع الجبنة هذه تستخدم في المطاعم لأنها موفرة في الصنع، واليوم من موقعنا سنعرض عليكم متابعينا الكرام طريقة عمل الجبنة الموتزريلا في المنزل بكل سهولة، كما سنوضح لكم أيضا المقادير بالتفصيل.

أثنان لتر من الحليب الدسم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب صغير من عصير الليمون الطازج.

مقادير ومكونات الجبن الموتزريلا:طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا في البيت بالخطوات:

في الغالب ما تكون الجبنة الموتزريلا مائلة للون الأبيض الفاتح بعد صنعها في المنزل بحليب طبيعي دون تدخل أي مواد غذائية اخرى في صنعها، ونصيحة لكل ربة منزل عند صنع الجبنة بالمنزل يجب استخدمها ثاني يوم صنعها وليس قبل ذلك حتى تستفيد منها مثل الجاهزة وستكون أفضل من الجاهزة تماما، ومن خلال السطور القادمة سنحضر بالخطوات طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكل سهولة:

الخطوة الأولى نضع الحليب في حلة عميقة على نار هادئة حتى يتم تسخينها.

الخطوة الثانية نقوم بوضع الخل على الحليب ونقلب الحليب مع الخل ببطئ على النار.

بعدها نضع عصير الليمون مع التقليب المستمر ببطئ حتى يتم فصل الجبن من الماء تماما.

الخطوة الثالثة نقوم بتصفية الجبن من الماء جيدا.

الخطوة الرابعة، نقوم بوضع ملعقة من الزبدة على نار هادئة في الحلة حتى يتم الذوبان تماما.

بعدها ضعي الجبن المنفصل من المياة في الزبدة وقلبيها برفق ثم قومي بوضع ربع كوب من ماء الجبن مع التقليب ببطئ حتى يتم عمل الجبن بالمطة المطلوبة.

الخطوة الأخيرة وهي التخزين، يتم وضع الجبن على هيئة كرة في علبة عميقة ونغطيها بماء الجبن السابق ونغطيها بأحكام ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الاستعمال.

ملحوظة هامة:

بعد أن انتهينا من طريقة عمل الجبنة الموتزريلا يجب تخزينها في علبة لمدة يوم كامل على الأقل في مياة الجبن، وبعدها نضعها في كيس محكم بالفريزر وعند الاستخدام نقوم بالبشر.