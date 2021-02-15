كريم تفتيح البشرة المنزلي بالكولاجين الطبيعي لإزالة الإسمرار نهائياً وشد تجاعيد الوجه

كريم تفتيح البشرة بالكولاجين الطبيعي الذي يمكنك تحضيره من المنزل بسهولة بالغة، كريم بمكونات طبيعية تأثيره نموذجي لعلاج كافة مشاكل البشرة المعتادة، حيث يقوم بإزالة الإسمرار نهائياً من البشرة مع شد تجاعيد الوجه وإظهار نضارتها وشبابها مرة أخرى، حيث يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يجعل البشرة صحية ونضرة على الدوام بالاضافة إلى عناصر التفتيح الفعالة، لذا أنصحك بتجربة هذا الكريم لتفتيح وترطيب الوجه بفاعلية وتوحيد لون البشرة، وكذلك القضاء على التجاعيد وعلامات التقدم في السن واستعادة نضارة البشرة.

كريم تفتيح البشرة وشد التجاعيد

يتكون هذا الكريم الرائع من كوب من بذور الكتان الملئ بالبروتينات المغذية لبشرة الوجه والمحفر لتكوين الكولاجين الطبيعي، نصف حبة من الخيار الذي يحتوي على مزد من الكولاجين ويفيد في محاربة التجاعيد وترطيب خلايا البشرة، كوب متوسط من الارز أفضل عنصر طبيعي لتبييض البشرة، عصير ليمونة واحدة الذي يقلل من التجاعيد ويزيد من نضارة البشرة، ويمكن الاستغناء عنه بالنسبة للبشرة الحساسة، ملعقة كبيرة من الجلسرين المرطب الرائع للبشرة، ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E الذي يحتوي على عديد من العناصر المضادة للأكسدة والمغذية للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير مقدار بذور الكتان ويتم طبخها علي نار متوسطة حتي يتم الحصول علي جل بذور الكتان ثم تترك جانبا حتي تبرد قليلا، ومن جانب آخر يتم تحضير نصف حبة خيار ويتم بشرها ليتم الحصول علي عصير الخيار، حيث يتم تصفية مبشور الخيار للحصول علي العصير، ومن جانب اخر يتم تحضير مقدار الارز ووضعه في وعاء ثم يُضاف اليه ماء ساخن ويترك ليتخمر لمدة ساعة كاملة.

في وعاء آخر يتم أضافة كلا من الارز بالماء الموضوع فيه، مطبوخ بذور الكتان، عصير الخيار أيضا ثم يضاف اليه عصير الليمون الحامض او عصير البرتقال ، بعد ذلك يتم خلط وهرس هذه المكونات جيدا باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ، بعد ذلك يتم تصفية الخليط بمصفاة دقيقة العيون، بعد ذلك يتم اضافة مقدار كلا من الجلسرين وزيت فيتامين E ، ثم يتم التقليب جيدا حتى تحصلين على قوام كريمي..

يوضع الكريم في علبة زجاجية وتغلق جيدا وتوضع في الثلاجة ، يتم وضع الكريم علي بشرة نظيفة ويدلك حتي تتشربه البشرة في الليل ويترك وفي الصباح يغسل الوجه، ويمكنك وضعه لمدة ساعة واغسلي الوجه بعد ذلك ورطبي بالمرطب المناسب لبشرتك. ويمكنك أيضا أضافة ملعقة كبيرة من دقيق المخبوزات الي 5 ملاعق كبيرة من الكريم الذي تم تحضيره واستخدامه كماسك تفتيح البشرة، حيث يوضع علي الوجه ويترك لمدة نصف ساعة قم يغسل الوجه ويتم الترطيب بعد ذلك.