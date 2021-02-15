حضري التشيز كيك الأصلية مع صوص الفراولة اللذيذ بمكونات بسيطة وسهلة

يعتبر تشيز كيك من أكثر الحلويات الشهيرة في العالم ويرجع أصل تحضيرها إلى دولة اليونان، فيمكن تحضير تشيز كيك بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير تشيز كيك. طريقة عمل تشيز كيك طريقة عمل تشيز كيك المقادير: باكو كبير من بسكويت القمح.

كأس من الزبدة السائلة.

كأسان من الكريمة.

كيس كريم شانتيه بودرة.

نصف كيلو من الجبن الكريمي.

2 باكو من الجيلي المانجو.

كأسان من المياه الساخن.

قطع من المانجو. خطوات تحضير تشيز كيك خطوات تحضير تشيز كيك تتسم طريقة تحضير تشيز كيك بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة ولا تستغرق وقت وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير تشيز كيك في المنزل: في بداية الأمر يتم تفتيت باكو من البسكويت ويتم هرسه بصورة جيدة وبعد ذلك يتم إضافة كوب من الزبدة السائلة ويتم تقليب المكونات بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على عجينة. يتم تحضير صينية ويتم تبطينها بورق الزبدة وبعد ذلك يتم وضع طبقة من البسكويت والزبدة في القاع ويتم الضغط عليها لحين أن تكون طبقة متماسكة وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة. يتم تحضير قوام التشيز كيك وبعد ذلك يتم إحضار إناء ويتم وضع كأسين من الكريمة وبعد ذلك يتم إضافة كيسين من بودرة الكريم شانتيه ويتم التقليب بصورة جيدة بالاعتماد على المضرب اليدوي وبعد ذلك يتم إضافة الجبن الكريمي مع الاستمرار في الخلط اليدوي. بعد ذلك يتم تحضير جيلي المانجو مع إذابة كيسين من الجيلي البودرة في إناء متوسطة بالإضافة لوضع كأسين من المياه الساخن ويتم التقليب بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على قوام من الجيلي. بعد ذلك يتم إضافة الجيلي إلى خليط التشيز كيك وبعد ذلك يتم التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة شبه متماسكة. يتم إخراج الصينية من الثلاجة وبعد ذلك يتم إضافة خليط التشيز كيك فوق خليط البسكويت ووضعها في الثلاجة وتركها لمدة أربعة ساعات. يتم إضافة طبقة أخرى من الجيلي وبعد ذلك تركها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم تزيينها بقطع من المانجو والكريم شانتيه ويتم تناوله وبالهناء عليكم جميعاً. أسماء أطفال جديدة ومعانيها "ابحث بين أكثر من 3000 اسم" الوسوم

يعتبر تشيز كيك من أكثر الحلويات الشهيرة في العالم ويرجع أصل تحضيرها إلى دولة اليونان، فيمكن تحضير تشيز كيك بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير تشيز كيك. طريقة عمل تشيز كيك طريقة عمل تشيز كيك المقادير: باكو كبير من بسكويت القمح.

كأس من الزبدة السائلة.

كأسان من الكريمة.

كيس كريم شانتيه بودرة.

نصف كيلو من الجبن الكريمي.

2 باكو من الجيلي المانجو.

كأسان من المياه الساخن.

قطع من المانجو. خطوات تحضير تشيز كيك خطوات تحضير تشيز كيك تتسم طريقة تحضير تشيز كيك بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة ولا تستغرق وقت وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير تشيز كيك في المنزل: في بداية الأمر يتم تفتيت باكو من البسكويت ويتم هرسه بصورة جيدة وبعد ذلك يتم إضافة كوب من الزبدة السائلة ويتم تقليب المكونات بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على عجينة. يتم تحضير صينية ويتم تبطينها بورق الزبدة وبعد ذلك يتم وضع طبقة من البسكويت والزبدة في القاع ويتم الضغط عليها لحين أن تكون طبقة متماسكة وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة. يتم تحضير قوام التشيز كيك وبعد ذلك يتم إحضار إناء ويتم وضع كأسين من الكريمة وبعد ذلك يتم إضافة كيسين من بودرة الكريم شانتيه ويتم التقليب بصورة جيدة بالاعتماد على المضرب اليدوي وبعد ذلك يتم إضافة الجبن الكريمي مع الاستمرار في الخلط اليدوي. بعد ذلك يتم تحضير جيلي المانجو مع إذابة كيسين من الجيلي البودرة في إناء متوسطة بالإضافة لوضع كأسين من المياه الساخن ويتم التقليب بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على قوام من الجيلي. بعد ذلك يتم إضافة الجيلي إلى خليط التشيز كيك وبعد ذلك يتم التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة شبه متماسكة. يتم إخراج الصينية من الثلاجة وبعد ذلك يتم إضافة خليط التشيز كيك فوق خليط البسكويت ووضعها في الثلاجة وتركها لمدة أربعة ساعات. يتم إضافة طبقة أخرى من الجيلي وبعد ذلك تركها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم تزيينها بقطع من المانجو والكريم شانتيه ويتم تناوله وبالهناء عليكم جميعاً. أسماء أطفال جديدة ومعانيها "ابحث بين أكثر من 3000 اسم"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري التشيز كيك الأصلية مع صوص الفراولة اللذيذ بمكونات بسيطة وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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