طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمش وتحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وسريعة

تعد الفراخ البانيه من الأكلات الشهية، التي تحظي بإقبال شديد من ناحية الأطفال فهي نوع من الأكلات المقرمشة اللذيذة يمكن عملها في المنزل بكل سهولة والاستغناء عن شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة، فمن خلال صدور الدجاج يمكن تحضير كمية وفيرة وكبيرة لكي ولأسرتك بمكوناتها بسيطة وطريقة مضمونة، للحفاظ على صحة من استخدام المواد الحافظة الموجودة في الأطعمة الجاهزة، وطريقة تحضيرها تعتبر من أسرع الطرق وتقدم دائماً بجانب جميع أنواع المكرونة بالصلصة وأيضاً البطاطس المحمرة والسلطات مثل سلطة الطحينة، ويشتهر تحضيرها في المطاعم كنوع من السندوتشات، وتتعدد طريق تحضيرها وتختلف من شخص لآخر، فمن خلال هذا المقال سنقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل الفراخ البانيه بخطوات بسيطة وطعم مميز. مكونات عمل الفراخ البانيه بالمنزل مكونات عمل الفراخ البانيه بالمنزل لعمل الفراخ البانيه المقرمشة والاستمتاع بمذاق جيد نحتاج إلي وجود المكونات الأتية:ـ 2 صدور دجاج مخليه.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب من البقسماط.

2 بيضة.

رشة فلفل أسود.

زيت للقلي. لتتبيل الفراخ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة عمل التتبيلة طريقة عمل التتبيلة لتبيل الفراخ البانيه نستخدم طبق كبير ونضع بها ماء البصلة فقط، ثم نضيف إليه عصير الليمون ويتم إضافة الملح وبهارات الفراخ ونقلبهم جيداً، يتم غسل صدور الدجاج وتقطيعها إلي شرائح رفيعة في السمك، ثم وضعها في التتبيلة لمدة ساعة داخل الثلاجة لكي تأخذ طعمها اللذيذ. طريقة التحضير لتحضير الفراخ البانيه اللذيذ بطعم مقرمش يتم اتباع الخطوات الأتية: يتم اخراج شرائح الدجاج المتبلة من الثلاجة، ثم بعدها يتم خفق البيض مع الفلفل الأسود في طبق منفصل. ثم يتم خلط الدقيق مع الملح ونشا في طبق واحد، وتوضع البقسماط أيضاً في طبق منفصل. تغمس شرائح الدجاج أولاً في طبق البيض، ثم نخرجها لتوضع في الطبق الذي يحتوي على الدقيق ثم يتم التخلص من الدقيق الزائد بتحريك شرائح الدجاج باليد حركة خفيفة، ثم تغمس مرة أخري في طبق البيض ثم بعد ذلك توضع في طبق البقسماط ونتأكد من تغطيتها به من جميع الجوانب. يمكن حفظ شرائح الدجاج داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة، ويمكن قليها مباشرة حسب الرغبة. توضع مقلاة على النار وتضاف بها كمية وفيرة من الزيت، ثم تضاف شرائح الدجاج في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل. توضع في طبق التقديم، وتقدم مع شرائح البطاطس المحمرة أو المكرونة السباجيتي بالهنا والشفا. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021 الوسوم

تعد الفراخ البانيه من الأكلات الشهية، التي تحظي بإقبال شديد من ناحية الأطفال فهي نوع من الأكلات المقرمشة اللذيذة يمكن عملها في المنزل بكل سهولة والاستغناء عن شرائها من الخارج بأسعار مرتفعة، فمن خلال صدور الدجاج يمكن تحضير كمية وفيرة وكبيرة لكي ولأسرتك بمكوناتها بسيطة وطريقة مضمونة، للحفاظ على صحة من استخدام المواد الحافظة الموجودة في الأطعمة الجاهزة، وطريقة تحضيرها تعتبر من أسرع الطرق وتقدم دائماً بجانب جميع أنواع المكرونة بالصلصة وأيضاً البطاطس المحمرة والسلطات مثل سلطة الطحينة، ويشتهر تحضيرها في المطاعم كنوع من السندوتشات، وتتعدد طريق تحضيرها وتختلف من شخص لآخر، فمن خلال هذا المقال سنقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل الفراخ البانيه بخطوات بسيطة وطعم مميز. مكونات عمل الفراخ البانيه بالمنزل مكونات عمل الفراخ البانيه بالمنزل لعمل الفراخ البانيه المقرمشة والاستمتاع بمذاق جيد نحتاج إلي وجود المكونات الأتية:ـ 2 صدور دجاج مخليه.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب من البقسماط.

2 بيضة.

رشة فلفل أسود.

زيت للقلي. لتتبيل الفراخ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة عمل التتبيلة طريقة عمل التتبيلة لتبيل الفراخ البانيه نستخدم طبق كبير ونضع بها ماء البصلة فقط، ثم نضيف إليه عصير الليمون ويتم إضافة الملح وبهارات الفراخ ونقلبهم جيداً، يتم غسل صدور الدجاج وتقطيعها إلي شرائح رفيعة في السمك، ثم وضعها في التتبيلة لمدة ساعة داخل الثلاجة لكي تأخذ طعمها اللذيذ. طريقة التحضير لتحضير الفراخ البانيه اللذيذ بطعم مقرمش يتم اتباع الخطوات الأتية: يتم اخراج شرائح الدجاج المتبلة من الثلاجة، ثم بعدها يتم خفق البيض مع الفلفل الأسود في طبق منفصل. ثم يتم خلط الدقيق مع الملح ونشا في طبق واحد، وتوضع البقسماط أيضاً في طبق منفصل. تغمس شرائح الدجاج أولاً في طبق البيض، ثم نخرجها لتوضع في الطبق الذي يحتوي على الدقيق ثم يتم التخلص من الدقيق الزائد بتحريك شرائح الدجاج باليد حركة خفيفة، ثم تغمس مرة أخري في طبق البيض ثم بعد ذلك توضع في طبق البقسماط ونتأكد من تغطيتها به من جميع الجوانب. يمكن حفظ شرائح الدجاج داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة، ويمكن قليها مباشرة حسب الرغبة. توضع مقلاة على النار وتضاف بها كمية وفيرة من الزيت، ثم تضاف شرائح الدجاج في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل. توضع في طبق التقديم، وتقدم مع شرائح البطاطس المحمرة أو المكرونة السباجيتي بالهنا والشفا. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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