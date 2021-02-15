وصفة النشا السحرية لتبييض البشرة في يومين والحصول على نتائج رائعة

يعتبر النشا من أكثر الوسائل التي تستخدم في وصفات التجميل للبشرة والجسم لجميع أنواع البشرة سواء عادية أو جافة كما أنها تعتبر أكثر الوصفات الإقتصادية الغير مكلفة ويشتهر النشا بقدرته الفائقة على تفتيح ونضارة البشرة ويعتبر أقرب الماسكات والوصفات التي تستخدمها الفتيات يومياً في العناية بالبشرة ونقدم لكم وصفة لتفتيح البشرة بدرجة أفتح من اللون الطبيعي للوجه من خلال هذا المقال.

وصفة النشا لتبييض البشرة

يعتبر تفتيح البشرة من الأمور الأساسية التي تفكر بها الفتيات والنساء بمجرد النظر إلي المرايا وعادةّ ما يستخدم البعض كريمات للتفتيح وبودر للتجميل ولكن تؤثر تلك منتجات التجميل على مسام البشرة مما تؤدي إلي تدهور البشرة.

مكونات الوصفة :

فناجين من النشا.

ملعقتين من السكر الخشن.

ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

ملعقتين صغيرتين من الزيت الزيتون النقي.

فنجان كوب من البرتقال المجفف.

تحضير وعاء من البلاستيك ونضع به مسحوق النشا وقشر البرتقال ويتم إحضاره من العطار ونسكب زيت الزيتون على المكونات الجافة. ثم الزنجبيل الناعم نقوم بتقليب المكونات جيداً وهكذا أصبحت الوصفة جاهزة للتطبيق على الوجه والجسم.

طريقة تحضير الوصفة

طريقة الإستخدام:

يتم وضع الوصفة على الوجه والجسم في الأماكن المرغوب في تفتيحها لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بفرك وصفة النشا بعد أن جفت وأصبحت جافة. ثم استخدام الماء الفاتر لتنظيف الجسم من أثر الوصفة. ثم نقوم بتجفيف الجسم ووضع كريمات الترطيب الخاصة بك ويمكن وضع كمية النشا المتبقية في الثلاجة للاحتفاظ بها للإستخدام مرة أخرى حيث يجب الإستخدام اليومي للحصول على أفضل نتيجة.

نصائح لتفتيح البشرة:

شرب الماء بكميات كثيرة أثناء اليوم.

تناول الفيتامينات الطبية التي تساعد على تفتيح الجلد والاهتمام بترطيب الجلد يومياً.