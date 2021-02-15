طريقة عمل طاجن أم علىّ مثل المحلات في البيت

تعتبر طريقة عمل طاجن أم علىّ من أسهل الطرق لتحضير الحلويات ويتم تقديمها في المحلات ويعتبر طاجن أم علي من الحلويات التي يشتريها الجميع ويطلبونها من محلات الحلويات، لكن ليس هناك مشكلة في إعدادها في البيت حيث توفر لك في هذا المقال المقادير الصحيحة وخطوات التحضير.أولاً مقادير عمل طاجن أم على
- عبوتان من العجين المورق.
- نصف كوب من الحليب.
- نصف كوب من كريمة الحلويات.
- نصف كوب من حبات اللوز المقشر.
- نصف كوب من حبات البندق المقشر.
- نصف كوب من حبات الجوز.
- ربع كوب من الزبيب.
- خمس ملاعق كبيرة من القشطة الطازجة.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
يمكن تحضير طاجن أم علىّ من المكونات السابقة بإتباع الخطوات التالية:
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضيف العجين المورق على صينية وخبزه في الفرن لمدة سبع دقائق حتى ينضج.
- عندما يكتسب العجين اللون الذهبي نخرجه من الفرن.
- نضع المكسرات في صينية وتدخلها الفرن حتى تتحمص، ثم نخرجها ونتركها جانباً لتبرد ونقوم بجرشها.
- نقلب كل من السكر والعسل والحليب في وعاء معدني ونضعه على النار مع التقليب حتى يسخن.
- في وعاء نقوم بتكسير الخبز المورق ونضيف إليه المكسرات المجروشة والقرفة والزبيب ونخلطهم جميعاً بالملعقة.
- نسكب مزيج الحليب مع العسل على الوعاء السابق.
- نضع الوعاء في الفرن ونتركها حتى يبدأ الخليط بالغليان أي لمدة عشر دقائق.
- نضع القشطة على وجه الطاجن، ثم نشغل عليه الشواية العلوية حتى يحمر الطاجن.
- نخرجه من الفرن ونضيف على وجهه بعض المكسرات المجروشة من أجل تزيينه.
- يقدم طاجن أم علي الجميع وهو ساخن أو بارد.
- موقع hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442
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تعتبر طريقة عمل طاجن أم علىّ من أسهل الطرق لتحضير الحلويات ويتم تقديمها في المحلات ويعتبر طاجن أم علي من الحلويات التي يشتريها الجميع ويطلبونها من محلات الحلويات، لكن ليس هناك مشكلة في إعدادها في البيت حيث توفر لك في هذا المقال المقادير الصحيحة وخطوات التحضير.أولاً مقادير عمل طاجن أم على
- عبوتان من العجين المورق.
- نصف كوب من الحليب.
- نصف كوب من كريمة الحلويات.
- نصف كوب من حبات اللوز المقشر.
- نصف كوب من حبات البندق المقشر.
- نصف كوب من حبات الجوز.
- ربع كوب من الزبيب.
- خمس ملاعق كبيرة من القشطة الطازجة.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
يمكن تحضير طاجن أم علىّ من المكونات السابقة بإتباع الخطوات التالية:
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضيف العجين المورق على صينية وخبزه في الفرن لمدة سبع دقائق حتى ينضج.
- عندما يكتسب العجين اللون الذهبي نخرجه من الفرن.
- نضع المكسرات في صينية وتدخلها الفرن حتى تتحمص، ثم نخرجها ونتركها جانباً لتبرد ونقوم بجرشها.
- نقلب كل من السكر والعسل والحليب في وعاء معدني ونضعه على النار مع التقليب حتى يسخن.
- في وعاء نقوم بتكسير الخبز المورق ونضيف إليه المكسرات المجروشة والقرفة والزبيب ونخلطهم جميعاً بالملعقة.
- نسكب مزيج الحليب مع العسل على الوعاء السابق.
- نضع الوعاء في الفرن ونتركها حتى يبدأ الخليط بالغليان أي لمدة عشر دقائق.
- نضع القشطة على وجه الطاجن، ثم نشغل عليه الشواية العلوية حتى يحمر الطاجن.
- نخرجه من الفرن ونضيف على وجهه بعض المكسرات المجروشة من أجل تزيينه.
- يقدم طاجن أم علي الجميع وهو ساخن أو بارد.
- موقع hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442
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