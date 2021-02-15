طريقة عمل اللحمة الباردة في البيت مثل المطاعم

تعرفي على طريقة عمل اللحمة الباردة مثل المطاعم حيث تحتوي اللحوم على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والتي تساعد على بنائه وتقويته فهي عبارة عن بروتين حيواني يساهم في بناء العضلات ويمكن إعداد اللحم باكثر من طريقة ووصفات مختلفة مضاف إليها مكونات كثيرة واخترنا لكم طريقة جديدة ربما تسمعون عنها لأول مرة وهي طريقة عمل اللحم البارد.

أولا مكونات تحضير اللحم البارد

بهذه المكونات يمكن تحضير اللحم، يمكن الإعتماد على الكمية التالية أو زيادتها على حسب عدد الأفراد في الأسرة:

عرق لحم روستو.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

عشر فصوص من الثوم.

رشة من جوز الطيب.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

حبة من الجزر المقطع.

حبتان من البصل الشرائح.

ليمونة.

كوب من الفلفل الألوان.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات عمل اللحم البارد

بعد ذلك يمكنكم تحضير اللحم البارد في البيت من خلال اتباع الخطوات التالية:

نخلط كل من الفلفل الأسود وجوز الطيب والحبهان والتوابل والليمون في وعاء صغير ونتركهم.

نغسل عروق اللحم بشكل جيد، ثم نصنع الثقوب في عروق اللحم وندخل بها فصوص الثوم.

نضيف خليط البهارات الذي قمنا بتحضيره في البداية على اللحم ونوزعها في جميع الجهات ليغطي اللحم بالكامل.

نضع زيت الزيتون أو الزبدة في أرضية الصينية ونضيف عليها قطع اللحم ونضيف عليه الجزر والبصل والفلفل الألوان ثم نضيف الماء.

ندخلها الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة 60 دقيقة.

نزيل عرق اللحم ونهرس الخضروات معا ً في إناء على النار.

نضيف عليها ملعقة من النشا المذابة في الماء ونضيف الملح والفلفل.

نقطع عرق اللحم ونضيف إليه الصوص ونضعه بجوار طبق اللحم ليتم تقديمه.