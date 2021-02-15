الكريم الفعال في تطويل وتكثيف وإنبات الشعر وعدم تساقطة مرة أخري

الكريم الفعال في تطويل وتكثيف وإنبات الشعر، يعد كريم بانثينول من الكريمات العلاجية والمفيدة جدا للشعر وأيضا البشرة، لذلك نجد أنه يدخل في العديد من مستحضرات التجميل، والبانثينول له تأثير قوي على الشعر ودرجة لمعانه، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم الوصفات التي تعطى نتيجة سريعة ومضمونة، فتابعوا معنا.

كريم البانثينول الكريم الفعال في تطويل وتكثيف وإنبات الشعر

تتعدد وصفات كريم البانثينول لتطويل الشعر وتكثيفة ولمعانه، ومن أهم الوصفات ما يلي:

كريم البانثينول لتطويل وتكثيف الشعر

من أفضل وصفات البانثينول لتطويل الشعر وتكثيفة وإنباته هو مزجة مع مجموعة متنوعة من الزيوت الطبيعية.

عبوة من البانثينول.

كمية مناسبة من زيت اللوز.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

يتم تفريغ كامل عبوة البانثينول مع زيت اللوز وزيت الزيتون وخلطهم جيدًا حتى يمتزج الخليط ويتداخل.

قومي بغسل شعرك وضعي الخليط والشعر مبلل بالماء وقومي بتدليكه بصورة جيدة حتى يتداخل الخليط في فروة الشعر.

واتركى شغرك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع .

مكونات وصفة كريم البانثينول تكثيف وإنبات الشعر وتطويلةطريقة تحضير واستخدام وصفة كريم البانثينول تكثيف وإنبات الشعر وتطويلة

كريم البانثينول لتطويل الشعر

من أكثر الوصفات فاعلية في تطويل الشعر وإنباته وتكثيفة هي وصفة كريم البانثينول مع شامبو البانثينول.

كمية مناسبة من كريم البانثينول.

كمية من شامبو البانثينول.

يتم غسل الشعر بالماء جيدًا وبعد ذلك توضع كمية الشامبو على الشعر من الفروة وحتى الأطراف وتدلك جيدًا بأطراف الأصابع.

ويشطف الشعر ويجفف ويوضع عليه كمية من الكريم ويلف الشعر، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة في الأسبوع.

مكونات كريم البانثينول لتكثيف الشعر وإنباتهطريقة تحضير واستخدام كريم البانثينول

بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد أن تعرفنا سويا على استخدام البانثينول لتطويل الشعر، وأفضل الوصفات لتطبيقة، ويجب علينا العلم ان كريم بانثينول من الكريمات المفيدة في عملية ترطيب البشرة والجلد أيضا، أيضا يساعد كريم بانثينول في علاج الحروق وذلك لإحتوائه على المكونات الطبيعية .