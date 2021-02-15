بلح الشام بكريمة القهوة أصابع ذهبية محشوة كريمة مقرمشة من برة وهشة طرية من جوه

طريقة بلح الشام بكريمة القهوة، بلح الشام من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والتي تصنف من ضمن حلويات المقرمشة بمذاق الشهي من ضمن حلويات لقمة القاضي والبسبوسة والمشبك وغيرها من تلك الأنواع، واليوم سنحضر بلح الشام بطعم جديد بكريمة النسكافية مع المكون السحري لجعل بلح الشام ذهبي ومقرمش من برة وطري من جوة مثل المحلات تماما فتابعوا معنا طريقة وخطوات الصحيحة لتحضير بلح شام المحلات أصابع ذهبية جربيها في منزلك بأسهل الوصفات الرائعة.

طريقة بلح الشام بكريمة القهوة

لا يستغرق بلح الشام الكثير من الوقت أو الجهد فيمكن إعداداه بمنتهى البساطة وولكن مع إضافة المكون الرئيسي في صنعه وتلك هو سر المحلات الذي يمكن في النشا الأبيض الناعم فتابعوا معنا فن صنع أصابع بلح الشام.

نصف كوب من دقيق الأبيض. كوب من الماء الفاتر. 6 ملاعق صغيرة من الزيت. ربع ملعقة صغيرة من الملح. عدد 4 بيضات بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من النشا الناعم.

مقادير عمل كريمة القهوة

2 علبة من كريمة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة نسكافية سريع الذوبان.

يتم في وعاء وضع الماء والزيت على النار ويتركوا حتى الغليان معا بعضهم البعض.

ثم يرفع الإناء من على النار لحظة الغليان ويضاف عليها الدقيق والملح ويتم تقليبهم معا.

ثم في وعاء مع ملعقة من الماء يضاف النشا ويقلبوا معا ويضافوا لباقي المكونات مع تقليب وتضاف على النار مرة أخرى.

ثم تقليب المكونات جيدا حتى تتحول إلى مزيج متماسك وتكون كتلة واحدة دائرية.

يرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد تماما ويضاف عليه البيضة تلو الأخرى مع تقليب مستمر.

بحيث يضاف بيضة وعندما تختفي بيضة تلو الأخرى حتى الحصول على عجينة لامعة ومتماسكة.

ثم يوضع العجينة داخل كيس حلواني وتشكل على شكل أصابع بالقمع ثم يوضع في زيت بارد تماما.

ثم يسخن الزيت وتقلب على الجانبين ثم ترفع وتوضع في شربات ثقيل بارد.

ثم ترفع من الشربات البارد وتوضع في مصفاه كبيرة تحتها إناء لتصفى الشربات الزائد.

خطوات تحضير بلح شام بكريمة القهوة

لعمل كريمة القهوة

تذيبي النسكافية في بعض من قطرات الماء المغلي.

وضيفي عليه كريمة أو كريم الخفق مع سكر بودرة.

وتقلب المكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس يتم حشو به أصابع بلح الشام.