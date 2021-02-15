ماهي اعراض حصوات الغدد اللعابية وماهي علاقتها بمشكلات الهضم، بداية من المهم أن نعرف أنه يوجد ثلاث غدد لعابية في الفم واحدة أسفل اللسان، وواحدة أسفل الأذن اليمنى، وواحدة أسفل الأذن اليسرى، ولهم قنوات تصب في تجويف الفم، وإصابتها بالالتهابات يساهم في تكون الحصوات بها، فكيف تؤثر على عملية الهضم؟

حصوات الغدد اللعابية:

يقول استشاري طب الفم والأسنان الدكتور ضياء الدين أحمد، أن الالتهابات الموجودة في غدد اللعاب تسبب انسدادًا في فتحات قنوات اللعاب التي تصب في تجويف الفم، وبالتالي فهي تمنع اللعاب من الوصول للفم، وينتج عن ذلك تجمع للعاب داخل الغدة و القنوات ويؤدي للانتفاخ في الفم، حسب موقع "الكونسلتو".

مشاكل الحصوات في الغدد اللعابية:

مشاكل الهضم: تكون حصوات في الغدد اللعابية يمنع نزول اللعاب و بالتالي يؤثر على عملية الهضم، كما أن الالتهابات في الغدد أيضا تؤثر على عملية الهضم وتسبب الاضطرابات و الآلام.

مشاكل الفم: الإصابة باحمرار وآلام في مكان الغدة، وظهور التورمات في الغدة.

علاج حصوات الغدد اللعابية:

المضادات الحيوية أول طرق علاج التهاب الغدد اللعابية.

المضمضة بغسول فم مطهر طبي للمساعدة على فتح القنوات اللعابية، والسماح للعاب بالمرور.

تجنب تناول الفواكه الحمضية، مثل البرتقال واليوسفي الليمون كونها تفاقم من المشكلة، من خلال المساهمة في زيادة وإفراط اللعاب مع وجود حصوات في القنوات و بالتالي يزداد الألم و الانتفاخ.

يمكن الخضوع للجراحة لإزالة الحصوات إلا أنه أمر نادر.

خلال فترة العلاج يصف الطبيب مسكنات طبية للسيطرة على الألم.

العناية بنظافة الفم و الأسنان واللسان واللثة.

تجنب المشروبات الغازية و الباردة.

الاقلاع عن التدخين.

تناول أطعمة صحية سهلة المضغ وسهلة الهضم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.