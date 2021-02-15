طريقة كفتة الحاتي المشوية في المنزل أفضل من الجاهزة مثل المطاعم

طريقة كفتة الحاتي المشوية، تعتبر وجبة الكفتة من أفضل الوجبات التي يفضلون أكلها الكثير من الأشخاص لان مذاقها مميز عن باقي الطعام ولها طعم يختلف ايضاً، وهي من الوصفات الكثيرة التي يقوم بتقديمها المصرين والتي تم انتشارها في جميع الدول العربية مثل سوريا والأردن ولبنان وفلسطين وخاصة مصر وانتشرت وداخل البيوت بسبب طعمها الرائع والمميز، وممكن أن نقوم بتحضير بجانبها طبق الرز أو طبق المكرونة أي شئ بجانبها وبجانب السلطة، وتعتبر كفتة الحاتي لها عشق كبير للكبار والصغار وتحضيرها في المنزل لا يستغرق العديد من الوقت أو التكاليف لان جميع مكوناتها بسيطة وتقوم النساء بالعديد من الطرق لتحضير وجبة كفتة-الحاتي بنفس طعم المحلات وأفضل كمان سوف نقوم بتقديم المكونات وطريقة التحضير كفتة الحاتي وبوقت قصير. طريقة كفتة الحاتي المشوية: مدة التحضير: 15 دقيقة. تكفي لـ: 10 أشخاص. وقت الطهي: 20 دقيقة. مكونات ومقادير الكفتة المشوية: كيلو من اللحم المفرومة ناعماً.

3 حبات من البصل المفروم.

3 حبات ن الفلفل الأخضر الرومي المقطع.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار.

2 فص من الثوم المهروس.

كوب كبير من البقسماط المطحون.

كوب كبير من أوراق البقدونس.

ربع كوب من السمن البلدي.

1 مكعب من الفحم.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحمة.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من أوراق اللوري.

ملعقة من الشطة.

ملعقة من جوزه الطيب المبشورة.

ملعقة من الكزبرة الجافة. طريقة التحضير للكفتة المشوية: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كل من البصل المقطع والفلفل الأخضر والفلفل الشطة والثوم المفروم ونقوم ضربهم جيداً حتى يصبح قوامي الكريم ولا يوجد أي قطع من أي مكونات. نحضر وعاء ونضع فيه اللحمة المفرومة ناعماً، ثم نقوم بوضع كل من جميع التوابل السابقة مثل الملح والفلفل وتوابل اللحمة والبقسماط وورق اللوري والبصل والثوم البودرة وجوزه الطيب والشطة والكزبرة الجافة ونخلطهم مع بعض جيداً حتى تقوم جميع المكونات السابقة بالتجانس معاً. نقوم بوضع البقدونس المفروم وصلصة الطماطم أخر شئ قبل تكوير اللحمة، ثم نقوم بخلطها حتى تصبح المكونات مخلوطة مع البقدونس والطماطم. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ثم نقوم بتشكيل اللحمة على شكل أصابع طويل ونقوم برصها في الصينية بجانب بعض. نقوم بوضع الصينية على النار بدرجة حرارة متوسطة ونضع نص كوب من الماء ونتركها حتى تقوم بشرب الماء. نقوم بعدها بوضع كعب الفحم بداخل الصينية ووسط أصابع الكفتة ونرشه بالزيت ونقوم بتغطية الصينية بورق الألمونيوم حتى يصبح البخار برائحة الفحم وتشبع الكفتة رائحة الفحم . نقوم بتحضير طبق التقديم ونرشه بالبقدونس ونقوم برص أصابع الكفتة حتى يصبح شكل الطبق منظم ورائع، وتقدم وبجانبها سلطة الطحينة أو سلطة خضراء. طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمش وتحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وسريعة طريقة كفتة الحاتي المشوية:مكونات ومقادير الكفتة المشوية:طريقة التحضير للكفتة المشوية: الوسوم

طريقة كفتة الحاتي المشوية، تعتبر وجبة الكفتة من أفضل الوجبات التي يفضلون أكلها الكثير من الأشخاص لان مذاقها مميز عن باقي الطعام ولها طعم يختلف ايضاً، وهي من الوصفات الكثيرة التي يقوم بتقديمها المصرين والتي تم انتشارها في جميع الدول العربية مثل سوريا والأردن ولبنان وفلسطين وخاصة مصر وانتشرت وداخل البيوت بسبب طعمها الرائع والمميز، وممكن أن نقوم بتحضير بجانبها طبق الرز أو طبق المكرونة أي شئ بجانبها وبجانب السلطة، وتعتبر كفتة الحاتي لها عشق كبير للكبار والصغار وتحضيرها في المنزل لا يستغرق العديد من الوقت أو التكاليف لان جميع مكوناتها بسيطة وتقوم النساء بالعديد من الطرق لتحضير وجبة كفتة-الحاتي بنفس طعم المحلات وأفضل كمان سوف نقوم بتقديم المكونات وطريقة التحضير كفتة الحاتي وبوقت قصير. طريقة كفتة الحاتي المشوية: مدة التحضير: 15 دقيقة. تكفي لـ: 10 أشخاص. وقت الطهي: 20 دقيقة. مكونات ومقادير الكفتة المشوية: كيلو من اللحم المفرومة ناعماً.

3 حبات من البصل المفروم.

3 حبات ن الفلفل الأخضر الرومي المقطع.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار.

2 فص من الثوم المهروس.

كوب كبير من البقسماط المطحون.

كوب كبير من أوراق البقدونس.

ربع كوب من السمن البلدي.

1 مكعب من الفحم.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحمة.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من أوراق اللوري.

ملعقة من الشطة.

ملعقة من جوزه الطيب المبشورة.

ملعقة من الكزبرة الجافة. طريقة التحضير للكفتة المشوية: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كل من البصل المقطع والفلفل الأخضر والفلفل الشطة والثوم المفروم ونقوم ضربهم جيداً حتى يصبح قوامي الكريم ولا يوجد أي قطع من أي مكونات. نحضر وعاء ونضع فيه اللحمة المفرومة ناعماً، ثم نقوم بوضع كل من جميع التوابل السابقة مثل الملح والفلفل وتوابل اللحمة والبقسماط وورق اللوري والبصل والثوم البودرة وجوزه الطيب والشطة والكزبرة الجافة ونخلطهم مع بعض جيداً حتى تقوم جميع المكونات السابقة بالتجانس معاً. نقوم بوضع البقدونس المفروم وصلصة الطماطم أخر شئ قبل تكوير اللحمة، ثم نقوم بخلطها حتى تصبح المكونات مخلوطة مع البقدونس والطماطم. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ثم نقوم بتشكيل اللحمة على شكل أصابع طويل ونقوم برصها في الصينية بجانب بعض. نقوم بوضع الصينية على النار بدرجة حرارة متوسطة ونضع نص كوب من الماء ونتركها حتى تقوم بشرب الماء. نقوم بعدها بوضع كعب الفحم بداخل الصينية ووسط أصابع الكفتة ونرشه بالزيت ونقوم بتغطية الصينية بورق الألمونيوم حتى يصبح البخار برائحة الفحم وتشبع الكفتة رائحة الفحم . نقوم بتحضير طبق التقديم ونرشه بالبقدونس ونقوم برص أصابع الكفتة حتى يصبح شكل الطبق منظم ورائع، وتقدم وبجانبها سلطة الطحينة أو سلطة خضراء. طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمش وتحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وسريعة طريقة كفتة الحاتي المشوية:مكونات ومقادير الكفتة المشوية:طريقة التحضير للكفتة المشوية:

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