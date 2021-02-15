ايه اللي هيحصل لجسمك لو شربتي القهوة اول حاجة الصبح

فنجان القهوة اللي بناخده الصبح اول حاجة مش افضل حاجة نبدأ بيها يومنا ، والحقيقة ان الدكاترة والمتخصصين صرحوا ان افضل وقت لشرب القهوة هو نص او اخر النهار ، بين الساعة 9:30 لـ 11:30 الصبح ، لان شربها الصبح على معدة فاضية ممكن تسبب اضرار للجسم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اضرار القهوة على الريق.

اضرار القهوة على الريق:

1- ممكن تحسسك بالنعاس:

القهوة هي المشروب الصباحي الاساسي لكتير مننا ، لكن شربها بمجرد الخروج من السرير ممكن يبقى ليها تأثير معاكس ، الكافيين بيضاعف من مستويات هرمونات التوتر وممكن انه يأدي لمشاكل النوم واللي بدوره بيأدي للتعب ، لو بدأتي يومك بكوباية قهوة مع السكر ، ممكن تحسسك انك عايزة تنامي تاني بعد فترة قصيرة من الوقت ، وده بيحصل لان الجسم بينتج الانسولين لتعويض السكر ، وده بيسبب انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم ، وده هيأدي لنقص الطاقة وهيسبب القلق والتوتر.

2- ممكن تسبب فقدان المعادن الاساسية بسرعة اكبر من جسمك:

شربك للجرعة المعتادة من القهوة الصبح ممكن يأدي لفقدان كتير من الفيتامينات والمعادن الاساسية ، ممكن يضر من امتصاص الحديد, والمغنيسيوم, وفيتامين B, اللي تعتبر حيوية لجهازنا العصبي ، والكافيين بكمية كبيرة ممكن يأدي كمان لترشيح الكالسيوم من العضم ، وده ممكن يخليها ضعيفة وهشة.

3- ممكن تتعب معدتك:

في حين ان القهوة ممكن تديكي طاقة ونشاط الصبح ، الا انها ممكن تخليكي عايزة تدخلي الحمام كتير ، والخبراء بينصحوا بشرب القهوة كطريقة للتحضير لامتحانات معينة ، لان القهوة بتنشط النظام العصبي ، وده ممكن يأثر بدوره على القولون اللي ممكن يسبب الاسهال ، وكتير من الاشخاص كمان بيحبوا يضيفوا اللبن او الكريمة لفنجان القهوة بتاعهم الصبح ، ولان معظمنا بيعاني من صعوبة في هضم اللاكتوز ، ده ممكن يسبب عدم الراحة في المعدة.

4- ممكن تأدي لزيادة الوزن:

على الرغم من ان القهوة السوداء بتساعد على حرق الدهون ، الا انها ممكن تسبب لغبطة في اوقات نومك الصحية ، ولما مش هتنامي كفاية ، هتميلي للشعور بالجوع ورغبة شديدة في اكل الوجبات الخفيفة الحلوة ، وكتير من مشروبات القهوة زي الانواع الموجودة في المحلات المشهورة ، مليانة بالسكر والسعرات الحرارية اللي ممكن تسبب زيادة الوزن.

5- ممكن تأدي لزيادة القلق:

اول ما بتقومي الصبح ، عادة بتكون مستويات هرمونات التوتر في جسمك في اعلى مستوياتها ، ولان الكافيين من المنبهات ، هيدي الجسم تأثير متوتر وممكن يأدي لنوبات القلق والتوتر عند بعض الاشخاص.

6- ممكن تسبب جفاف البشرة:

لان القهوة بتخليكي تستخدمي الحمام كتير ، ده هيجفف جسمك ، ولما جسمك يصاب بالجفاف ، هيكون صعب ان السموم تخرج من جسمك من خلال جلدك ، وده بدوره هيجفف الجلد وهيخليه معرض اكتر لمشاكل مختلفة ، زي التجاعيد المبكرة.

7- ممكن ترفع مستوى السكر في الدم:

فنجان القهوة الصباحي ممكن يخلي من الصعب على خلايا الجسم تنظيم نسبة السكر في الدم ، وده ممكن يأدي لامراض مختلفة ، ارتفاع نسبة السكر في الدم ، ممكن يأدي بدوره لزيادة الوزن وزيادة خطر الاصابة بالتهابات الجلد.

امتى عادة بتشربي فنجان القهوة الاول بتاعك؟ هل لاحظتي اي واحدة من الاثار الجانبية دي؟

قللي التوتر واتخلصي من آلام الجسم ونشطي عقلك بتكنيك صيني قديم