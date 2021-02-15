طريقة عمل فطائر السمسم بخطوات سهلة وبسيطة بعجينة قطنية هشة بألذ الوصفات وبأقل مجهود

تعد فطائر السمسم من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي. وهي من الفطائر المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار. كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعرك بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة. وتتميز بسهولة التحضير حيث لا تتطلب وقت، وبمذاقها الرائع، نظرا لاحتوائها على السمسم، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها، لذا نقدم لك متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة، وفي وقت قصير، وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات فطائر السمسم

تتكون فطائر السمسم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب زبادي.

كوب زيت.

30 جم بيكنج بودر فقط بدون محسن الكيك.

6 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

خليط التغطية

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب سمسم.

جبنة حسب النوع المرغوب أو أية حشوة تفضلونها.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر السمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزيت والزبادي والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الملح والدقيق بالتدريج ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم نضعها جانبا لكي ترتاح.

ثم نحضر خليط التغطية، نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والعسل الأسود والدقيق ونقلبهم جيدا.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة لكي نشكل فيها الفطائر.

ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم، ونبدأ بالحشو.

نفرد كرة العجين على اليد ونضع في المنتصف ملعقة كبيرة من الجبنة، ونغلقها من الأطراف جيدا، ثم نكورها مرة أخرى ونغمسها في خليط العسل، ثم في السمسم.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تستوي وتكتسب لونا ذهبيا.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضع الفطائر في طبق التقديم.

ثم تقدم ساخنة وبصحة وعافية.