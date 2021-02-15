طريقة عمل البسبوسة بالزبادي الطرية في البيت بقوام رملي لذيذ أروع من الجاهزة عليك أن تجربيها بنفسك!

عالم الحلويات مليء بالكثير من الوصفات الرائعة المختلفة والتي يحبها الجميع، والبسبوسة من بين تلك الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية والتي عرفت منذ سنوات بعيدة وفي العالم العربي كله، وهي دائما في مقدمة الحلويات التي يطلبها أفراد الأسرة نظراً لطعمها الرائع الطري وقوامها الرملي الشهي، وهناك الكثير من طرق عمل البسبوسة وبسبوسة الزبادي من بين طرقها الرائعة واللذيذة، وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت أفضل من الجاهزة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

البسبوسة بالزبادي من أفضل الطرق التي يمكن تقديم البسبوسة بها لأنها تجعلها طرية وبقوام رملي وهذا ما تبحث عنه كل ربات البيوت، وأصبح الآن الجميع يفضلون عمل الحلويات والوصفات المختلفة في البيت حتى تضمن نظافتها وصحتها.

كوبين سميد ناعم.

كوب زبدة طرية.

كوب إلا ربع زبادي.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع كوب لوز محمص للتزين.

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب عصير ليمون.

رشة فانيليا.

في البداية يتم تجهيز الشربات حيث نقوم بإحضار قدر متوسط ونضع فيه السكر والماء ويرفع على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويبدأ في الغليان نضيف عصير الليمون والفانيليا ونترك الخليط على النار لمدة عشرة دقائق حتى يثقل قليلاً.

نحضر وعاء متوسط ويوضع فيه دقيق البسبوسة مع الزبدة ونقلبهما جيدا حتى يصبح الخليط لرملي.

نضيف بعد ذلك اللبن والبيكنج بودر وتقلب كل المكونات حتى تتجانس كلها.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ويضع فيه خليط البسبوسة ويتم الضغط عليها جيداً، ويوضع عليها اللوز المحمص.

تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة 40 دقيقة حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي، تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الدافئ وهي ساخنة وتغطى وتترك 10 دقائق ثم تقدم وتقدم بألف هنا.

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المكونات:مكونات القطر:طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: