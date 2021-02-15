الكريم الساحر الطبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص فورا من التجاعيد

الكريم الساحر الطبيعي لشد البشرة لبان الذكر لديه العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة فهو من الوصفات الطبيعية التي تعالج العديد من المشاكل التي تواجهها البشرة لذلك اغلب النساء تقوم باستخدام هذه الوصفة السحرية لتفتيح وشد البشرة والتخلص من المواد الضارة التي تتواجد بها كما أنها تعمل أيضا على التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة استخدام اللبان الذكر سوف يعمل على تنعيم البشرة كل ما عليك هو أن تتبع الوصفة التي سوف نتحدث عليها من اللبان الذكر.

الكريم الساحر الطبيعي لشد البشرة

ماء الورد يساعد على ترطيب البشرة، وتغذيه الجلد كما أن اللبان الذكر ايضا يتمتع العديد من الأشخاص باستخدامه لتفتيح البشرة، وإشراقها

ملعقتين من ماء لبان الذكر.

ماء الورد الحليب المجفف.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه كمية من الحليب وماء الورد واللبان الذكر.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم بغمس قطنة صغيرة.

ونضعها فى هذا الوعاء.

و نبدأ باضافتى على البشرة.

ونتركها على البشرة طوال الليل و نقوم بغسيل في الصباح.

تعتبر وصفة قشور المانجو والحليب واللبان الذكر من الوصفات القديمة التي يستخدمها العديد من الأشخاص وذلك لكثرة فوائدها.

الفازلين.

لبان الذكر

قشور المانجو

الحليب

نحضر إناء ونضع فيه قشور المانجا.

ونضيف اليه الحليب ثم نقوم باضافة لبان الذكر.

ونجد أن المكونات أصبحت متجانسة.

ثم نقوم بتطبيقها على البشرة بحركة دائرية.

يترك هذا الماسك على الأقل ثلاثين دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا.

فوائد لبان الذكر

لبان الذكر يساعد على ترطيب البشرة.

يخلصنا اللبان الذكر من الهالات السوداء التي تتواجد في البشرة.

يعمل لبان الدكر علي تفتيح المناطق الداكنة .

نعلم دائما انه غني بالفيتامينات الهائلة التي يستخدمها العديد من الأشخاص لترطيب البشرة.

هو مطهر للهالات السوداء التي تتواجد تحت العين.

يعطي تأثير واشراقها هائلة لتفتيح البشره.