طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت الأصلية للفلانتين أحلي من الجاهزة في البيت

طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت ، نكهة أصلية جميلة مزيج مضبوط كيك طري وزينة وقوام رائع من الحلويات المميزة، يمكنك إعدادها في العديد من المناسبات سواء كان عيد ميلاد أو يمكنك تحضيرها بمناسبة الفلانتين، تشبه في تحضيرها الكيكة الاسفنجية الرائع التي تعد للتورتات، ومن أشهر الحلويات التي يمكنك إعدادها بسهولة في المنزل بطريقة ألذ من الجاهزة، واليك في هذه المقالة طريقة عمل كيكة الريد فيلفت الأصلية التي تتميز ب اللون الأحمر الجذاب المبهج والكريمة اللذيذة للفلانتين أحلي من الجاهزة في البيت بمكونات متوفرة. طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت بسهولة طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت بسهولة الطريقة ستنقسم إلي التحضير في خطوتين الكيكة وخليط الكريمة الأبيض اللذيذ. مكونات الكيكة: عدد 1 كوب و ثلث من السكر

عدد 1 كوب إلا ربع من الزيت ويفضل الزيت نباتي أو نصف الكمية زيت ونصف الكمية زبدة

عدد 3 بيض

ملعقة من الخل صغيرة

كوب وربع من الحليب المتخثر الرايب ( يمكنك استبداله بحليب طبيعي كامل الدسم معصور لمون أو خل عشان يتقطع)

2 كوب ونصف من الدقيق

ملعقة من لون الطعام الأحمر كبيرة

ملعقة فانيليا كبيرة

ملعقة ونصف من الكاكاو الخام كبيرة

ملعقة بيكنج صودا كبيرة

ملعقة بيكنج باودر كبيرة مكونات الكريمة: 550 جرام من الجبنة الكريمي

كوب من الزبدة

كوب ونصف من السكر الباودر

كوب من الحليب الباودر طريقة تحضير الكيك البيض والسكر والفانيليا والزيت والحليب الخاثر واخلطيهم بالمضرب حتى تتمازج وقوام متجانس.

ثم أضيفي معلقة كبيرة من لون الطعام معلقة ممسوحة .

المواد الجافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بادر، قومي بنخلهم وأضفيهم علي خليط البيض وقومي بضربهم ضربة خفيفة فقط 20 ثانية علي اقل سرعة حتى لا تتأكدي من عدم وجود تكتلات وخليط ناعم .

في صينيتين بمسحة من الزيت ورشة دقيق وقومي بتقسيم الخليط في الصينية.

علي فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 180 ادخليها من 30 ل 35 دقيقة بحسب حجم الصينية .

وبعد التأكد من تسويتها اتركيها لتبرد وقومي بلفها في بلاستيك راب واتركيها في الفريزر حتى يسهل عليك تزيينها. طريقة تحضير خليط كريمة الريد ڤيلڤت: طريقة تحضير الكيكطريقة تحضير خليط كريمة الريد ڤيلڤت: من ألذ زينة للكيكات تعطي طعم التشيز كيك البارد ويمكنك الاطلاع علي طريقة عمل التشيز كيك من هنا. في وعاء أضيفي الكريم تشيز والمكونات الجافة وقومي بتقلبيهم بمعلقة، ثم أضربيهم باستخدام المضرب الكهربائي علي اعلي سرعة حتى تحصلي علي قوام سائح.

ثم اضيفي الزبدة واخلطيها، ثم أضيفي رشة من الفانيليا .

ويمكنك استخدام هذه الكريمة في تزيين الكب كيك الذي قمناه بتوفير طريقة عمله سابقا في مقالتنا. طريقة التقديم يمكنك تسقية الكيك باستخدام الماء والسكر حتى تحصلي علي رطوبة في الكيكة أكثر وتعمل علي تطريتها.

ضعي طبقة من الكيك من الصينية الأولي، ثم طبقة من خليط الكريم ثم طبقة أخري من الكيك.

قومي بفرد طبقة من الكريمة تقومي بلف الكريمة من جوانب الكيك .

ويمكنك أخذ طبقة من الكيك مفرومة لاستخدامها في تزيين الكيكة في أخر طبقة من التزيين . طريقة التقديم واستمتعي بأحلى شكل رائع لكيكة الفلانتين التي ستنال إعجاب زوجك وأسرتك. أم علي حلى سريع ولذيذ في برد الشتا تدفي الجسم وتغذية حضريها لولادك كفطور أو عشا خفيف الوسوم

طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت ، نكهة أصلية جميلة مزيج مضبوط كيك طري وزينة وقوام رائع من الحلويات المميزة، يمكنك إعدادها في العديد من المناسبات سواء كان عيد ميلاد أو يمكنك تحضيرها بمناسبة الفلانتين، تشبه في تحضيرها الكيكة الاسفنجية الرائع التي تعد للتورتات، ومن أشهر الحلويات التي يمكنك إعدادها بسهولة في المنزل بطريقة ألذ من الجاهزة، واليك في هذه المقالة طريقة عمل كيكة الريد فيلفت الأصلية التي تتميز ب اللون الأحمر الجذاب المبهج والكريمة اللذيذة للفلانتين أحلي من الجاهزة في البيت بمكونات متوفرة. طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت بسهولة طريقة عمل كيكة الريد ڤيلڤت بسهولة الطريقة ستنقسم إلي التحضير في خطوتين الكيكة وخليط الكريمة الأبيض اللذيذ. مكونات الكيكة: عدد 1 كوب و ثلث من السكر

عدد 1 كوب إلا ربع من الزيت ويفضل الزيت نباتي أو نصف الكمية زيت ونصف الكمية زبدة

عدد 3 بيض

ملعقة من الخل صغيرة

كوب وربع من الحليب المتخثر الرايب ( يمكنك استبداله بحليب طبيعي كامل الدسم معصور لمون أو خل عشان يتقطع)

2 كوب ونصف من الدقيق

ملعقة من لون الطعام الأحمر كبيرة

ملعقة فانيليا كبيرة

ملعقة ونصف من الكاكاو الخام كبيرة

ملعقة بيكنج صودا كبيرة

ملعقة بيكنج باودر كبيرة مكونات الكريمة: 550 جرام من الجبنة الكريمي

كوب من الزبدة

كوب ونصف من السكر الباودر

كوب من الحليب الباودر طريقة تحضير الكيك البيض والسكر والفانيليا والزيت والحليب الخاثر واخلطيهم بالمضرب حتى تتمازج وقوام متجانس.

ثم أضيفي معلقة كبيرة من لون الطعام معلقة ممسوحة .

المواد الجافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بادر، قومي بنخلهم وأضفيهم علي خليط البيض وقومي بضربهم ضربة خفيفة فقط 20 ثانية علي اقل سرعة حتى لا تتأكدي من عدم وجود تكتلات وخليط ناعم .

في صينيتين بمسحة من الزيت ورشة دقيق وقومي بتقسيم الخليط في الصينية.

علي فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 180 ادخليها من 30 ل 35 دقيقة بحسب حجم الصينية .

وبعد التأكد من تسويتها اتركيها لتبرد وقومي بلفها في بلاستيك راب واتركيها في الفريزر حتى يسهل عليك تزيينها. طريقة تحضير خليط كريمة الريد ڤيلڤت: طريقة تحضير الكيكطريقة تحضير خليط كريمة الريد ڤيلڤت: من ألذ زينة للكيكات تعطي طعم التشيز كيك البارد ويمكنك الاطلاع علي طريقة عمل التشيز كيك من هنا. في وعاء أضيفي الكريم تشيز والمكونات الجافة وقومي بتقلبيهم بمعلقة، ثم أضربيهم باستخدام المضرب الكهربائي علي اعلي سرعة حتى تحصلي علي قوام سائح.

ثم اضيفي الزبدة واخلطيها، ثم أضيفي رشة من الفانيليا .

ويمكنك استخدام هذه الكريمة في تزيين الكب كيك الذي قمناه بتوفير طريقة عمله سابقا في مقالتنا. طريقة التقديم يمكنك تسقية الكيك باستخدام الماء والسكر حتى تحصلي علي رطوبة في الكيكة أكثر وتعمل علي تطريتها.

ضعي طبقة من الكيك من الصينية الأولي، ثم طبقة من خليط الكريم ثم طبقة أخري من الكيك.

قومي بفرد طبقة من الكريمة تقومي بلف الكريمة من جوانب الكيك .

ويمكنك أخذ طبقة من الكيك مفرومة لاستخدامها في تزيين الكيكة في أخر طبقة من التزيين . طريقة التقديم واستمتعي بأحلى شكل رائع لكيكة الفلانتين التي ستنال إعجاب زوجك وأسرتك. أم علي حلى سريع ولذيذ في برد الشتا تدفي الجسم وتغذية حضريها لولادك كفطور أو عشا خفيف

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